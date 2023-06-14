宇宙戦闘機「メガブラスト」を駆り、さらわれた地球の女性たちを助け出そう！
タイトーのSTG『メガブラスト』が「アーケードアーカイブス」で6月15日に配信決定！
ハムスターは6月14日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、1989年にタイトーがアーケードでリリースしたシューティングゲーム『メガブラスト』を配信すると発表。配信日は2023年6月15日、価格はNintendo Switch版が838円／PlayStation 4版が837円だ。
21世紀末、地球上から戦争や飢餓は消え去り、人類が繁栄を極めている中、世界各地で女性が次々に暗黒星雲の惑星ザンクスに誘拐されるという事件が発生する。地球の科学力の粋を集めた宇宙戦闘機「メガブラスト」を操作し、地球の女性たちを救出しよう。
2023年6月15日の「アーケードアーカイバー」は
『メガブラスト』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2023年6月15日は「メガブラスト特集」。
タイトーの外山氏とお林氏が出演予定で、ゲーム紹介や開発トーク、実機プレイなど盛りだくさんの内容でお届けする。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス メガブラスト
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2023年6月15日
価格：
Switch：838円
PS4：837円
プレイ人数：1人～2人
© TAITO CORPORATION 1989 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
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