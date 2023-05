ブラーヴォ～～！東京のピザ店がアジアトップに!! ナポリピザのランキング発表の場に潜入してきた

ごきげんよう、アスキーグルメのナベコです。みなさんピザはお好きですよね。ピザの本場と言ったらイタリア・ナポリ!

ナポリ発のピッツェリア専門ガイド「50 Top Pizza」では5月30日に、アジア太平洋地域におけるベストピッツェリアのランキング50を発表する「AwardCeremony 50 Top Pizza Asia Pacific」を、イタリア文化会館(東京・千代田区)で開催しました。

「50 Top Pizza」では、ピザ(ピッツァ)という多くの人に愛される料理の人気の高まりをさらに世の中に伝えることを目的に、膨大な数のピッツェリアを調査。匿名性を尊重した上で、品質、サービス、ドリンクメニュー、お客さんへの配慮などを評価し、ピッツェリアをランキング。WEBサイトなどで無料で公開しています。

今回、日本初開催となるアワードです。記者も潜入してきました、なんと、日本のお店が快挙を成し得ました。

では、気になる結果を1位から50位を一気にみていきましょう。

―――

1 ピッツァバー on 38th - 東京(日本)

2 Bottega - 北京(中国)

3 Pizzeria Peppe - Napoli sta' ca" - 東京(日本)

4 48h Pizza e Gnocchi Bar - メルボルン(オーストラリア)

5 Fiata by Salvatore Fiata - 香港(中国)

6 Via Toledo Enopizzeria - ドバイ(アラブ首長国連邦)

7 Dante's Pizzeria Napoletana - オークランド(ニュージーランド)

8 Pizza Massilia - バンコク(タイ)

9 Pizzeria Mazzie - バンコク(タイ)

10 Crosta Pizzeria-マカティ(フィリピン)

11 Al Taglio - シドニー(オーストラリア)

12 Pizza Strada - 東京(日本)

13 PST 六本木 - 東京(日本)

14 Il Caffè - ドバイ(アラブ首長国連邦)

15 a mano - マカティ(フィリピン)

16 Pizzeria Braceria CESARI!! – 名古屋(日本)

17 BACI Trattoria & Bar - 香港(中国)

18 Spacca Napoli - ソウル(韓国)

19 La Bottega Enoteca - シンガポール

20 Andrea Style - 台北(台湾)

21 Little Napoli - 香港(中国)

22 Pizzeria e trattoria da ISA – 東京(日本)

23 Pizzeria e Braceria L’ Insieme - 東京(日本)

24 Pizza Madre - シドニー(オーストラリア) 25 聖林館 - 東京(日本)

26 La Tripletta - 東京(日本)

27 Pizzeria da Tigre - 大阪(日本)

28 Lil Franki Pizzeria - シドニー(オーストラリア)

29 L'OLIVA Bangkok - バンコク(タイ)

30 MASSIMOTTAVIO - 東京(日本)

31 ピッツェリア・ダ・チロ - 京都(日本)

32 Queen Margherita of Savoy - シドニー(オーストラリア)

33 Gigi's Pizza Balmain - シドニー(オーストラリア)

34 +39 Pizzeria - メルボルン(オーストラリア)

35 Wild Flour Italian - タギッグ(フィリピン)

36 Marni - プーケット(タイ)

37 Shop225 - メルボルン(オーストラリア)

38 La Piedra - エルサレム(イスラエル)

39 Lilian - オークランド(ニュージーランド)

40 Five Olives - プーケット(タイ)

41 Il Caminetto - メルボルン(オーストラリア)

42 Proof Pizza - Wine - クアラルンプール(マレーシア)

43 SOLO Pizza Napulitana - クウェートシティ(クウェート)

44 Da Susy - グルグラム(インド)

45 Beintema's - バンドン(インドネシア)

46 Maestro Sourdough Pizza - パース(オーストラリア)

47 Leo's - ニューデリー(インド)

48 Pizzeria Cavalese - ジャカルタ(インドネシア)

49 A16 - 横浜(日本)

50 TARANTELLA da Luigi - 東京(日本)

―――

東京・日本橋のマンダリンオリエンタル東京にある「ピッツァバー on 38th」がアジア1位に輝きました!! パチパチパチ!!

「ピッツァバー on 38th」の代表は、「真実かどうかわからないくらいありえないことだと感動しています。協力者や生産者の人のみなさんにもありがたく思っています。本当にうれしいです」とコメント。ちなみに同店は昨年はランキング3位だったところ、今年は一位を勝ち得ました。スゴイ!

3位は東京・神谷町界隈の「Pizzeria Peppe - Napoli sta' ca"」です。カタカナで「ナポリスタカ」と入力すると検索しやすいですね。「去年より一歩進んだのかなと思っています。『50 Top Pizza』の存在はありがたいと思っていますし、スタッフ一同へありがたく思っています」とコメント。

授賞式の当日にイタリア大使館で開かれたアフターパーティーでは「Pizzeria Peppe」のオリジナルピザなどが振舞われ、アジアトップレベルの評価を受けるピザを堪能できました。

ナポリピザは生地が薄くて柔らかもっちもっち。たっぷりと頬張ると、口の中でチーズやトマトソースなどピザごとの具材の旨みが生地と溶け合ってジュワッと広がります。イタリアの少し甘めな白ワインやスパークリングにぴったり。耳の部分の焦げ目も香ばしくてアメリカのピザとはまた違った雰囲気ですね。

日本だとちょっと珍しいと感じるナポリピザのお店。国内にアジアトップに評価されるお店がこれだけあるので、「今日はナポリ~な気分~!」の時はランキングを参考にしてみてください!

