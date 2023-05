ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は5月31日、PC(Steam/Epic)用ソフトウェア『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』を日本国内に向けて配信すると発表。配信日は2023年7月27日、価格は7590円となる。

また、本日2023年5月31日よりSteamおよびEpic Games Storeにて本作の予約購入の受付を開始している。

Ratchet & Clank: Rift Apart - Features Trailer | PC Games(英語)

『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』は、すべてのゲーマーが楽しめる超爽快アクションゲーム。おなじみのロンバックス族のラチェットとロボットの相棒クランクに加え、本作で初登場となる新キャラクター、リベットとキットが、さまざまな次元を移動しながら悪のロボット皇帝の野望に立ち向かい、大冒険を繰り広げる。

コミカルでド派手な武器の数々、個性豊かなキャラクター同士の賑やかなかけあい、そして息つく間もない大迫力バトルと、ゲームらしい楽しさがいっぱいつまった傑作アクションとなっている。

PC版の特徴

PC用『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』では、PCスペックにあわせてカスタム可能なレイトレーシング機能を利用可能。リアルな光と影の表現が、ゲームへの没入感を高める。加えて、ウルトラワイドモニターにも対応。ゲームプレイ、ムービーシーンともに21:9/32:9/48:9(トリプルモニター設定)の解像度で遊ぶことが可能だ。

さらに、フレームレート上限が解放されるほか、パフォーマンスを向上させるNVIDIA DLSS 3/AMD FSR 2/Intel XeSS/NVIDIA Reflex/NVIDIA DLAAといったテクノロジーも利用可能になった。

コントロール面では、マウスとキーボードによる操作が可能に。ボタン配置なども細かくカスタムできる。DualSense コントローラーを有線接続で使えば、ハプティックフィードバック機能とアダプティブトリガー機能を使って、さらに臨場感のあるゲーム体験を楽しめる。

予約特典

Steamストア/Epic Games Storeで本作を予約すると、特典としてガラメカ(武器)「ピクセライザー」とアーマー「カーボノックスアーマーセット」の早期アンロックが可能となる。

■PC用ソフトウェア『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』予約購入URL

・Steam:https://store.steampowered.com/app/1895880/Ratchet__Clank_Rift_Apart/

・Epic Games Store:https://store.epicgames.com/ja/p/ratchet-clank-rift-apart

【ゲーム情報】

タイトル:ラチェット&クランク パラレル・トラブル

ジャンル:アクション

配信:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PC(Steam/Epic)

配信日:2023年7月27日

価格:7590円

CERO:審査予定

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed and created by Insomniac Games, Inc. PC version by Nixxes Software BV.

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」および「DualSense」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。