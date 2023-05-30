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ゲーム  >  ニュース  >  スマホ版『ブレイズ・ユニオン -REMASTER-』が配信中！軍勢で戦うタクティクスファンタジーRPG

2010年にPSPで発売されたタイトルのHDリマスター版

スマホ版『ブレイズ・ユニオン -REMASTER-』が配信中！軍勢で戦うタクティクスファンタジーRPG

2023年05月30日 15時05分更新

文● Zenon／ASCII

　スティングは5月30日、軍勢バトルで繰り広げられるタクティカルファンタジーRPG『ブレイズ・ユニオン -REMASTER-』を、App StoreとGoogle Playで5月29日より配信開始したと発表。価格は買い切り型で、2800円となる。
※Nintendo Switch版も2023年4月27日より配信中

　本作は2010年に同社が開発し、アトラスより販売されたPlayStation Portable（PSP）向けタイトル『ブレイズ・ユニオン』のHDリマスター版。

　現在のインターフェイス基準にあわせ、操作やテンポを快適化＆最適化。「巻き戻し機能」や「オートセーブ機能」などの便利機能が追加され、ストレスフリーで楽しめるようになった。

　また、キャラクターデザインは光崎氏、カードデザインは戸部淑氏が担当。キャラクターやイベントイラストの高解像度化も行なわれている。

　詳しくは公式サイトを参照してほしい。

・公式サイト
https://www.sting.co.jp/blaze_union/
・公式Twitter
https://twitter.com/sting_pr
・App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6447500888
・Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sting.blaze_union

 

【ゲーム情報】

タイトル：ブレイズ・ユニオン
ジャンル：タクティカルファンタジーRPG
配信：スティング
プラットフォーム：iOS／Android／Nintendo Switch
配信日：配信中（2023年5月29日）※Nintendo Switch版は2023年4月27日
価格：
　iOS／Android版：2800円
　Switch版：2860円
CERO：B（12歳以上対象）

©ATLUS Development by STING
※Apple、Appleのロゴ、App Store、iPod のロゴ、iTunesは、米国およびほかの国のAppleの登録商標です。
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