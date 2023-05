Project LUMINA(ノーツ/アニプレックス/ラセングル)は5月12日より、Steam版の2D対戦格闘ゲーム『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』を通常価格の40%オフになるセールを開催中だ。セール期間は、2023年5月23日2時まで。

本作は、長編伝奇ビジュアルノベル『月姫 -A piece of blue glass moon-』と世界観を同じくした格闘ゲーム。普段格闘ゲームを遊ばない人もすぐに爽快なバトルが楽しめるシステムを搭載しているので、『月姫』の世界をさらに楽しみたい人やこれから格闘ゲームにチャレンジしたい人はピッタリの内容になっている。

なお、本作は2023年8月4日から6日まで、アメリカのネバダ州のラスベガスで開催される世界最大規模の対戦格闘ゲーム大会『EVO 2023』のメイントーナメント種目として選出されている。この機会にプレイしてみてはいかがだだろうか。

セール対象製品

■デジタル通常版

セール価格:4488円(40%オフ!)

■デジタル限定版

セール価格:7128円(40%オフ!)

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』(メルティブラッド:タイプルミナ)

ジャンル:2D対戦格闘

制作・販売:ラセングル

開発:フランスパン

原作:奈須きのこ氏/TYPE-MOON

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox One/PC(Steam)

※クロスプラットフォーム対戦は非対応。

発売日:発売中(2021年9月30日)

価格:

通常版:7480円(パッケージ版/ダウンロード版)

限定版:1万1880円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1~2人

CERO:C(15歳以上対象)