カプコンは5月24日、オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション『エグゾプライマル』のゲーム序盤について、本作の開発を担当する平岡ディレクターの解説付きで紹介する長編ゲームプレイ映像を公開したと発表。

謎に包まれていた本作の序盤のカットシーンや、未公開だった戦闘後の報酬を使ってのカスタマイズ、ストーリーの解明に必要なロストデータなどを紹介。見ごたえたっぷりの長編ゲームプレイ映像をチェックしてみてはいかがだろうか。

本作の発売日は2023年7月14日の予定。対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)。オンライン専用ゲームなので、インターネット回線が必要となる。

・「エグゾプライマル」ゲームプレイ映像(開発者解説付き)

https://www.youtube.com/watch?v=bOOA_rzXBp8

※画像は映像からキャプチャーしたものです。

【ゲーム情報】

タイトル:エグゾプライマル(英語表記:EXOPRIMAL)

ジャンル:チーム対戦型マッシヴアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)

発売日:2023年7月14日予定

価格:

通常版:8789円(パッケージ版)/7990円(ダウンロード版)

デラックスエディション:8990円(ダウンロードのみ)

※パッケージ版はPS5/PS4のみ

プレイ人数:1~10人(オンライン専用)

CERO:D(17歳以上対象)

※『エグゾプライマル』はオンライン専用ゲームです。

※製品版でオンラインサービスをご利用いただくには、インターネットに接続できる環境、CAPCOM IDが必要です。CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法などについてはCAPCOM IDのウェブサイト https://cid.capcom.com/ をご覧ください。また、CAPCOM IDのご利用には年齢制限が設けられている場合がございます。

※プラットフォームによってオンラインマルチプレイを利用するために別途有料サービス(PS5版およびPS4版についてはPlayStation Plus、Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold)への加入が必要です。

※オンラインサービスは、やむを得ない事情がある場合、カプコンにより一時停止または中止されることがあります。