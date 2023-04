カプコンは4月11日、オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション『エグゾプライマル』について、公式Twitter(@exoprimal_jp)にて毎週ゲーム情報満載の動画を公開する企画「エグゾプライマル事典」を開始したと発表。

さらに、そのゲーム情報をリツイートすることで、各回抽選で25名、合計600名に500円分のQUOカードPayが当たるリツイートキャンペーンを、発売前週までの約2ヵ月間に渡って開催する。

本作の発売日は2023年7月14日の予定。対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)。オンライン専用ゲームなので、インターネット回線が必要となる。

キャンペーン概要

キャンペーン期間

2023年4月11日~7月12日13時まで

※キャンペーンツイートは火曜日、木曜日配信を予定しています。

※5月2日、5月4日の配信はありません。キャンペーンツイートの投稿は7月6日までとなります。

※対象ツイートへの応募期間は投稿日より1週間となります。

賞品

QUOカードPay

500円分 × 各回25名(合計600名)

参加方法

1.『エグゾプライマル』公式Twitter(@exoprimal_jp)をフォロー

2.2023年7月6日まで、定期的に発信される「#エグゾプライマル事典」付きのキャンペーン対象ツイートをリツイート

※5月2日、5月4日の配信はありません。

キャンペーン内容や応募規約など詳しくは公式サイト内キャンペーンページを参照してほしい。

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230411/exo-smcp/

『エグゾプライマル』は、各ストアで予約受付中。詳細は『エグゾプライマル』公式サイトをチェック!

https://www.exoprimal.com/

公式Twitterをフォローして、『エグゾプライマル』の最新情報や映像などさまざまな魅力を入手しよう。

https://twitter.com/exoprimal_jp

【ゲーム情報】

タイトル:エグゾプライマル(英語表記:EXOPRIMAL)

ジャンル:チーム対戦型マッシヴアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)

発売日:2023年7月14日予定

価格:

通常版:8789円(パッケージ版)/7990円(ダウンロード版)

デラックスエディション:8990円(ダウンロードのみ)

※パッケージ版はPS5/PS4のみ

プレイ人数:1~10人(オンライン専用)

CERO:D(17歳以上対象)

※『エグゾプライマル』はオンライン専用ゲームです。

※製品版でオンラインサービスをご利用いただくには、インターネットに接続できる環境、CAPCOM IDが必要です。CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法などについてはCAPCOM IDのウェブサイト https://cid.capcom.com/ をご覧ください。また、CAPCOM IDのご利用には年齢制限が設けられている場合がございます。

※プラットフォームによってオンラインマルチプレイを利用するために別途有料サービス(PS5版およびPS4版についてはPlayStation Plus、Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold)への加入が必要です。

※オンラインサービスは、やむを得ない事情がある場合、カプコンにより一時停止または中止されることがあります。