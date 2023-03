カプコンは3月17日、オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション『エグゾプライマル』の最新動画を公式サイトおよび公式YouTubeチャンネルにて多数公開した。また、すべてのプラットフォームを対象とするオープンベータテストを本日より実施している。期間は、2023年3月20日までなので、参加してみてはいかがだろうか。

本作の発売日は2023年7月14日の予定。対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)。オンライン専用ゲームなので、インターネット回線が必要となる。

声優「Lynn」さんを起用した“2分でわかる!? 『エグゾプライマル』 ストーリー編”

Lynnさんがナレーションを務める恐竜代表のマッシブくんが『エグゾプライマル』を解説する動画シリーズが公開。

パート1「ストーリー編」では、謎につつまれている『エグゾプライマル』の世界観や、主人公が所属するAIBIUS(アイビウス)社のエグゾスーツ部隊「ハンマーヘッズ」の仲間たちをギュッと詰め込んで早口で解説している。

本動画は全3部構成の予定で「エグゾスーツ編」「ディノサバイバル編」も4月以降、順次公開予定。続報に期待しよう。

・2分でわかる!?『エグゾプライマル』ストーリー編

https://www.youtube.com/watch?v=CBQfhyCWEa8

Lynn(りん)さん

アーツビジョン所属/6月1日生まれ 新潟県出身

代表作は「機動戦士ガンダム 水星の魔女」(ミオリネ・レンブラン)、「君の膵臓をたべたい」(山内桜良)、「私に天使が舞い降りた!」(松本香子)、「ぼくたちは勉強ができない」(桐須真冬)、「風夏」(秋月風夏)、『ウマ娘 プリティーダービー』(マルゼンスキー)など。

3月20日(日本時間8時59分)まで実施するオープンベータテストの実機プレイ映像を公式サイトで公開!

本作のメインモード「ディノサバイバル」の実機プレイ映像では、AI「リヴァイアサン」によるナビゲーションシステムをはじめ、エグゾスーツの特徴を活かしたプレイシーンや、各フィールドで行なわれるミッションのプレイまで紹介! 超大量の恐竜大軍勢をぶっ潰す爽快なアクションを映像で確認しよう。

・『エグゾプライマル』オープンベータテスト実機プレイ映像(エアポート)

https://www.youtube.com/watch?v=3ypD6kASmkU

・『エグゾプライマル』オープンベータテスト実機プレイ映像(ダウンタウン)

https://www.youtube.com/watch?v=AELzav7ZjUQ

・『エグゾプライマル』オープンベータテスト実機プレイ映像(遺跡)

https://www.youtube.com/watch?v=AQIx5tb3ems

※映像は開発中のものです

キミもエグゾファイターとして参加しよう!

現在誰でも参加できるオープンベータテストが開催中。対応プラットフォームのアカウントを持っていれば、CAPCOM IDと連携するだけで参加が可能だ。有料サービスであるPlayStation Plusや、Xbox Live Goldへの加入も不要なので、この機会に本作を触ってみてはいかがだろうか。

・オープンベータテスト実施期間(日本時間)

2023年3月17日9時~3月20日8時59分予定

※オープンベータテストの開催スケジュールにつきましては状況により変更となる可能性がございます。

・『エグゾプライマル』のオープンベータテストに関する詳細はこちら

https://www.exoprimal.com/ja-jp/networktest-obt/

Da-iCEの新曲「Funky Jumping」が流れるフルバージョンPVも公開!

今回公開された映像は「Funky Jumping」の楽曲フルバージョンがゲームのカットシーンやプレイシーンにのせて流れるプロモーション映像。ゲームの世界観をイメージして作られたテーマソングは、スペシャルなゲームシーンと融合することで、さらに『エグゾプライマル』とDa-iCEの魅力を引き出している。

・エグゾプライマル×Da-iCE「Funky Jumping」プロモーション映像

https://www.youtube.com/watch?v=ldF77KtzwY0

・『エグゾプライマル』×「Da-iCE」タイアップ告知サイト

https://www.exoprimal.com/ja-jp/topics/artist/

【ゲーム情報】

タイトル:エグゾプライマル(英語表記:EXOPRIMAL)

ジャンル:チーム対戦型マッシヴアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)

発売日:2023年7月14日予定

価格:

通常版:8789円(パッケージ版)/7990円(ダウンロード版)

デラックスエディション:8990円(ダウンロードのみ)

※パッケージ版はPS5/PS4のみ

プレイ人数:1~10人(オンライン専用)

CERO:D(17歳以上対象)

※『エグゾプライマル』はオンライン専用ゲームです。

※製品版でオンラインサービスをご利用いただくには、インターネットに接続できる環境、CAPCOM IDが必要です。CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法などについてはCAPCOM IDのウェブサイト https://cid.capcom.com/ をご覧ください。また、CAPCOM IDのご利用には年齢制限が設けられている場合がございます。

※プラットフォームによってオンラインマルチプレイを利用するために別途有料サービス(PS5版およびPS4版についてはPlayStation Plus、Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold)への加入が必要です。

※オンラインサービスは、やむを得ない事情がある場合、カプコンにより一時停止または中止されることがあります。