ハピネットは3月3日、配信が延期となっていたPlayStation 5/PlayStation 4用ソフト(ダウンロード専用)『AWAY』の配信日を発表した。新たな配信日は2023年5月25日で、価格は通常版が2178円、デジタルデラックス版が3278円となる。

『AWAY』トレーラー:

https://youtu.be/TNzo0OuotWo

『AWAY』について

本作は、自然界を題材にしたドキュメンタリー番組を模したような、ストーリー主導型のアクションアドベンチャーゲーム。プレイヤーは小さなフクロモモンガとなり、さらわれた家族を救うために広大な自然界を冒険する。

字幕/音声によるナレーションがフクロモモンガの旅をサポートしてくれる。ときには空腹をしのぐために食料を探したり、肉食動物の脅威を乗り越えるために上空を滑空したり、自然災害の中を捕食者から身を隠しながら旅をしていくことになる。

ストーリーをたどりながらさまざまな困難を乗り越え、広大で美しい自然界の中を探索できる。小動物視点のカメラシステム、自然環境下のサウンドやグラフィック、状況に応じた場面の変化を楽しみながら、自然の臨場感を体感しよう。

また、デジタルデラックス版ではゲーム本編に加えて、オリジナルサウンドトラック(全8曲)/オリジナルPS4用テーマ/「フクロモモンガ」用スキンセット(アルビノ&ブラック)が付属する。

※PS5のデジタルデラックス版にテーマは付属しません。

<オリジナルPS4用テーマ>

「探索モード」について NEW!

本作では「ストーリーモード」のほかに「探索モード」をプレイできる。

チョウやネズミ、カエルなど、全20種以上の動物や虫に憑依し、自然豊かな島を自由に探索。道中で全10種の珍しい生物に憑依し、コンプリートを目指そう。

ゲーム内での時間経過によって時間帯(朝昼/夕方/夜)が徐々に変化していく島の様子、動物や虫の目線で体験できる雄大な自然界を楽しめるという。

「ハピネットゲームフェス!~2023 春の陣~」に出展

2023年3月25日にベルサール秋葉原で開催される「ハピネットゲームフェス!~2023 春の陣~」に出展が決定。来場の際は、立ち寄ってみてはいかがだろうか。

《開催概要》

【イベント名】ハピネットゲームフェス!~2023 春の陣~

【開催期間】2023年3月25日11時~18時

※状況によって前後する場合がございます。

【開催場所】ベルサール秋葉原1F

〒101-0021

東京都千代田区外神田 3丁目 12-8 住友不動産秋葉原ビル1F

【特設サイト】https://happinet-gamefes.com/

【ゲーム情報】

タイトル:AWAY(アウェイ)

ジャンル:アクションアドベンチャー

配信:ハピネット

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

配信日:2023年5月25日

価格:

通常版:2178円(ダウンロードのみ)

デジタルデラックス版:3278円(ダウンロードのみ)

プレイ人数:1人(オフラインプレイのみ)

CERO:A(全年齢対象)