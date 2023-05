スクウェア・エニックスは5月10日、ニンテンドーeショップおよびPlayStation Storeで、同社のダウンロード版タイトルのセールを開催した。

【セール概要】

セール名:スクウェア・エニックス アルティメットセール MAY2023

セール期間:2023年5月24日まで

特設ページ:https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0510SALE/

対象タイトル一部ピックアップ

『FORSPOKEN Digital Deluxe Edition』

プラットフォーム:PlayStation 5

割引率: 50%オフ!

『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』

プラットフォーム:PlayStation 4

割引率: 50%オフ!

『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE - DIGITAL DELUXE EDITION -』

『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

割引率: 40%オフ!

『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド RETRO』

プラットフォーム:Nintendo Switch

割引率: 35%オフ!

『タクティクスオウガ デジタルプレミアムエディション』

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

割引率: 34%オフ!

このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeで確認してほしい。

