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ゲーム  >  ニュース  >  『ソウルハッカーズ2』が40％オフ！PS Storeでアトラスタイトルがセールを開催中

『十三機兵防衛圏 ウェルカムバリューパック』なども対象に

『ソウルハッカーズ2』が40％オフ！PS Storeでアトラスタイトルがセールを開催中

2023年05月10日 18時00分更新

文● Zenon／ASCII

　アトラスは5月10日、PlayStation Store（PS Store）にて、『ソウルハッカーズ2』『十三機兵防衛圏 ウェルカムバリューパック』などのタイトルがお得に購入できるセールを開催中だと発表。セール期間は、2023年5月24日までとなる。

PS Store

実施期間：2023年5月10日～5月24日
ストアURLhttps://store.playstation.com/ja-jp/pages/deals
※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください。

PS5/PS4 ソウルハッカーズ2

通常価格：9878円
セール価格（割引率）：5926円（40％オフ!!）

※『ソウルハッカーズ2』のDLCは60オフ!!

PS4 十三機兵防衛圏 ウェルカムバリューパック

通常価格：7678円
セール価格：4990円（35％オフ!!）

PS4 キャサリン・フルボディ PS Store グラマラス・エディション

通常価格：1万4278円
セール価格：4283円（70％オフ!!）

PS4 キャサリン・フルボディ

通常価格：8778円
セール価格：2633円（70％オフ!!）

※『キャサリン・フルボディ』のDLCは50オフ!!

PS4 オーディンスフィア レイヴスラシル 新価格版

通常価格：4378円
セール価格：1751円（60％オフ!!）

PS4 ドラゴンズクラウン・プロ ロイヤルパッケージ

通常価格：1万3037円
セール価格：3911円（70％オフ!!）

PS4 ドラゴンズクラウン・プロ 新価格版

通常価格：4378円
セール価格：1751円（60％オフ!!）

 

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