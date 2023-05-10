アトラスは5月10日、PlayStation Store（PS Store）にて、『ソウルハッカーズ2』『十三機兵防衛圏 ウェルカムバリューパック』などのタイトルがお得に購入できるセールを開催中だと発表。セール期間は、2023年5月24日までとなる。
PS Store
実施期間：2023年5月10日～5月24日
ストアURL：https://store.playstation.com/ja-jp/pages/deals
※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください。
PS5/PS4 ソウルハッカーズ2
通常価格：9878円
セール価格（割引率）：5926円（40％オフ!!）
※『ソウルハッカーズ2』のDLCは60オフ!!
PS4 十三機兵防衛圏 ウェルカムバリューパック
通常価格：7678円
セール価格：4990円（35％オフ!!）
PS4 キャサリン・フルボディ PS Store グラマラス・エディション
通常価格：1万4278円
セール価格：4283円（70％オフ!!）
PS4 キャサリン・フルボディ
通常価格：8778円
セール価格：2633円（70％オフ!!）
※『キャサリン・フルボディ』のDLCは50オフ!!
PS4 オーディンスフィア レイヴスラシル 新価格版
通常価格：4378円
セール価格：1751円（60％オフ!!）
PS4 ドラゴンズクラウン・プロ ロイヤルパッケージ
通常価格：1万3037円
セール価格：3911円（70％オフ!!）
PS4 ドラゴンズクラウン・プロ 新価格版
通常価格：4378円
セール価格：1751円（60％オフ!!）
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