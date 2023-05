バンダイナムコエンターテインメントは5月9日、農業シミュレーションゲーム『ファーミングシミュレーター 23: Nintendo Switch Edition』の遊びどころを紹介した、最新のゲームプレイトレーラーを公開した。本作は5月25日発売予定で、価格は6490円となる。

最新トレーラーでは前作『Farming Simulator 20』から3年以上の時を経て追加された新機能の紹介や、本作で操縦できる実在する農機具がたくさん登場。

かわいい動物、のどかな風景に囲まれた、憧れのカントリーライフを感じられるトレーラーとなっているので、チェックしてみてはいかがだろうか。

・ゲームプレイトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=EMlLoeZ40GY

「ファーミングシミュレーター」とは

2008年以降、「ファーミングシミュレーター」はゲーム機、携帯電話、タブレット端末、PCなど、あらゆる人気プラットフォームで発売されているシリーズ。現在までで、全世界で累計3000万本以上販売されている。

広大な土地でリアルな大規模農業体験が可能な農業シミュレーションゲームとして、絶大的な人気を誇っており、シリーズとしては2023年4月14日に発売から15周年を迎えた。

100を超える実在する農機であなただけの農場を作ろう!

本作は、2019年に発売され世界的に高い評価を受けた『ファーミングシミュレーター20』の後継作。

プレイヤーは、農業、畜産業、林業など、自分なりのやり方で農場を発展させていくことになる。

さまざまな種類の機械が、農場内外のあらゆる活動をサポート。Case IH、CLAAS、DEUTZ-FAHR、 Fendt、John Deere、KRONE、Massey Ferguson、New Holland、Valtraといった世界的に有名なメーカーの、100以上の本物の車両とツールがゲームに収録されている。

さらに本作では、ゲーム進行を手助けするチュートリアルの改善や、新規の作物や家畜の追加などで、さらに遊び応えのあるものとなっている。

15周年を迎えた今、ファンとともに育まれた「ファーミングシミュレーター」シリーズの最新作を、Nintendo Switchで楽しんでみてはいかがだろうか。

また、パッケージ版の予約受付、ダウンロード版のプレオーダーが開始しているので、公式サイトにて確認してほしい。

・公式サイト

https://farmingsimulator23.bn-ent.net/

【ゲーム情報】

タイトル:ファーミングシミュレーター 23: Nintendo Switch Edition

ジャンル:農業シミュレーションゲーム

販売:バンダイナムコエンターテインメント

開発:GIANTS Software

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年5月25日(予定)

価格:6490円(パッケージ/ダウンロード)

プレイ人数:1人(オフラインのみ)

CERO:A(全年齢対象)

© 2023 GIANTS Software GmbH. Published and developed by GIANTS Software. Farming Simulator, GIANTS Software and its logos are trademarks or registered trademarks of GIANTS Software GmbH. All rights reserved. All manufacturers, agricultural machinery, agricultural equipment, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. The agricultural machines and equipment in this game may be different from the actual machines in shapes, colours and performance. All other names, trademarks and logos are property of their respective owners. Published by Bandai Namco Entertainment Inc.