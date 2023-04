SpaceXは4月17日、予定されていた「スターシップ」「スーパーヘビー」の試験飛行を打ち上げ直前に延期した。打ち上げ日程は、4月20日8時28分(米国東部夏時間/日本時間 22時28分)を目標としているという。

同社は延期の理由について詳細を明らかにしていないが、イーロン・マスクCEOのツイートによれば、推進剤の搭載作業中に加圧弁の凍結と思われる現象が確認されたという。

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today