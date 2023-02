スクウェア・エニックスから発売されたアクションRPGの「FORSPOKEN」。世界感に没入しやすいストーリーや、移動、探索が楽しくなる「魔法パルクール」など、魅力あるゲームに仕上がっている。

© 2023 Luminous Productions Co., Ltd. All Rights Reserved.