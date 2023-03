32:9のスーパーウルトラワイドにも対応!PC版『The Last of Us Part I』が本日配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PC(Steam/Epic Game Store)用ソフト『The Last of Us Part I』を配信開始した。価格は通常版が6490円、デジタルデラックスエディションが7590円となる。

なお、PC用にはPS5用と同様に、ストーリー本編、追加コンテンツ「Left Behind ‐残されたもの‐」、タイムアタックモード、死亡時のセーブデータ消去、フォトモードなどの追加コンテンツや各種アクセシビリティ機能が収録されている。

PC用ソフトウェア『The Last of Us Part I』製品ページURL

・Steam:https://store.steampowered.com/app/1888930/The_Last_of_Us_Part_I/

・Epic Games Store:https://store.epicgames.com/ja/p/the-last-of-us-part-1

『The Last of Us Part I』PC版機能紹介トレーラー:

音声ガイド/各種コントローラー対応など

PC向けに最適化された本作では、AMD FSR 2.2への対応、 NVIDIA DLSS超解像度への対応(※1)、フレームレート上限オプション、そして調整可能なテクスチャ品質、影、反射、環境遮蔽など、PC向けに設計された機能を多く搭載。

細部まで描かれた目を見張るような4K解像度(※2)で、美しくも記憶に残る世界でのジョエルとエリーの旅に心ゆくまで没入できるのはもちろん、21:9のウルトラワイドと32:9のスーパーウルトラワイドアスペクト比への対応によって、ボストンの隔離地域の過酷で抑圧的な街並みから、草木生い茂るビルの町など、アメリカを横断する旅を隅々まで満喫できる。

また、PC用では DualSense ワイヤレスコントローラーの有線接続に対応しており、プレイヤーは戦いの衝撃や通り過ぎる戦車の轟音などをハプティックフィードバックとアダプティブトリガーを通して感じることができる。

ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK4)やさまざまなゲームパッド、そしてキーボードとマウス操作にも対応していて、プレイヤーは自分の好みにあわせてプレイスタイルを調整可能だ。

PC用には、操作入力の完全な再設定、キーボードとマウスのプライマリ設定およびセカンダリ設定、キーボードとコントローラーの入力を組みあわせられるアダプティブ設定など、さまざまな操作のカスタマイズオプションが用意されている。

※1:グラフィック拡張には、対応するPCとグラフィックカードが必要です。

※2:対応する PC、グラフィックカード、および4Kディスプレー機器が必要です。

【ゲーム情報】

タイトル:The Last of Us Part I

ジャンル:アクションアドベンチャー

配信:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store)

配信日:配信中(2023年3月29日)

価格:

通常版:6490円

デジタルデラックスエディション:7590円

CERO:Z(18才以上対象)

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog LLC. The Last of Us is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」および「DualSense」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。