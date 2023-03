カプコンは3月3日、発売が迫ったタイトルの追加情報をお届けするデジタルイベント「カプコンスポットライト 2023.3.10」の配信を決定。番組は、2023年3月10日の朝7時30分より同社の公式YouTubeチャンネルにて配信される。

本番組は「カプコンショーケース」と異なるコンセプトの情報番組。発売が間近に迫ったタイトルの追加情報や最新情報など、カプコンの“今”を世界同時配信でお届けするという。

番組の時間は約26分程度の予定で、2023年3月24日発売予定の『バイオハザード RE:4』や、2023年4月14日発売予定の『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』など、発売間近のタイトルの最新情報が発表される。

そのほか、2023年発売予定とされている『ゴースト トリック』や『エグゾプライマル』、同社の看板シリーズの1つでもある『モンスターハンターライズ:サンブレイク』も紹介ラインナップに含まれている。

これらのタイトルが気になっている人は、ぜひ当日リアルタイムで番組を視聴してみてはいかがだろうか。

デジタルイベント名:カプコンスポットライト 2023.3.10

配信日時:2023年3月10日7時30分~(日本時間)

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=FdvZHoCWmzQ

特設サイト:https://www.capcom-games.com/showcase/spotlight

※なお番組の放送時間は26分程度を予定しております。

※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。

※この番組は年齢制限があるタイトルの紹介を含みます。

紹介タイトル

『バイオハザード RE:4』[PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』[Nintendo Switch/PS4/PC(Steam)]

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』[Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows)/PS5/PS4]

『ゴースト トリック』[Nintendo Switch/PS4/Xbox One/PC(Steam)]

『エグゾプライマル』[PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]

