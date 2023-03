ネクソンは3月7日より、同社の連結子会社であるEmbark Studios ABが開発中の新作チームFPS『THE FINALS』について、グローバルβテストを開始していると発表。実施期間は、2023年3月22日までとなる。

・THE FINALS Closed Beta Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=MYQLw2b__qA

本作はこれまでにないダイナミズムと戦略的なゲームプレイを目指した、チームFPS(一人称視点シューティング)ゲームで、PCおよび家庭用ゲーム機向けに開発中。あらゆるものが破壊でき、環境が絶えず変化する戦場で、ハイスピードなシューティングアクションを体験できる。

今回PC版にて実施中のグローバルβテストは、『THE FINALS』のSteamストアページにてアクセスリクエストし、抽選で選ばれた人が参加できる。

グローバルβテスト概要

■実施期間(日本時間):

2023年3月7日~3月22日2時(予定)

■参加方法:

Steamの『THE FINALS』ストアページより参加可能。

・『THE FINALS』ストアページ:

https://store.steampowered.com/app/2073850/THE_FINALS/?l=japanese

グローバルβテストでは、それぞれ使用武器やガジェット、アビリティの異なる、ライト/ミドル/ヘビーの3種類の体系のキャラクターを選んでプレイ可能だ。

マップは、高層ビルに囲まれた韓国の「ソウル」、地中海沿岸の都市国家「モナコ」の旧市街の2種類が用意されており、『THE FINALS』ならではのユニークなゲームプレイを体験できる。

またグローバルβテスト2週目には、ストリーミングプラットフォーム「Twitch」(https://www.twitch.tv/)にて、「THE FINALS」カテゴリーのTwitch Drops対象ライブ配信を一定時間視聴すると、ゲーム内でさまざまな報酬を獲得できるキャンペーンも実施予定とのこと。

[ゲームイメージ]

※画像はすべて開発中のものです。

【ゲーム情報】

タイトル:THE FINALS

ジャンル:チームFPS

開発:Embark Studios AB

配信:Embark Studios AB/ネクソン

プラットフォーム:PC(Steam)/家庭用ゲーム機

配信日:未定

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

THE FINALS © 2022-2023 Embark Studios AB. THE FINALS, ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB.