TIE Ruさんも！Apex Legends大会「FRONTIER CUP」参加ストリーマー第1弾発表！

来たる3月21日(火・祝)に、人気バトルロイヤル「Apex Legends」の大会「FRONTIER CUP vol.2 -Apex Legends- presented by ASCII」(大会スポンサー:インバースネット株式会社(FRONTIER))を開催します。優勝チームには賞金30万円、準優勝チームには賞金10万円を贈呈します!

本大会も、豪華ストリーマーの方々に加え、3月3日(金)まで一般参加者も絶賛募集中です。参加応募はコチラから可能なので、詳細をご確認の上、皆さんの参加をお待ちしております!

豪華ストリーマーの出演者続々決定中!

第1弾を公開!

さて、ご参加を迷っている方々の中には、どんなストリーマーさんが出場するの? と気になっている方も多いでしょう。そこで、参加が決定して出場いただけるストリーマーさんの第1弾を発表します。

第1回は、実況・解説を担当していただいた方以外はオンラインで参加いただきましたが、今回は一部オフラインで参加いただきます! 現在オフライン参加が決定しているのは、HiNas3さん、はつめさん、shomaru7さんの3人です。前回はオンラインで参加いただいたお三方に、今回はオフラインで参加いただけることが決定しました!

加えて、オンラインではLightさん、TIE PRiZEさん、そしてTIE Ruさんの参戦が決定! 実況解説は前大会同様、すでたきさん、大和 周平さんに行なっていただきます! 以上が、現在参加が決定している皆さんになります。

前回もとても豪華なストリーマーの面々に参加いただきましたが、今回はさらに豪華になりそうな予感がしています! また、現在ストリーマーさんに鋭意お願いをしている最中ですので、ストリーマーの皆さんと戦ってみたい、すでたきさんや大和さんに実況・解説してもらいながらApex Legendsをプレイしたい! という方は、ぜひ参戦をお待ちしています!

なお賞金とは別に、全試合を通じて合計撃破数が最も高かったプレイヤー1名には、特別賞としてFRONTIERのゲーミングパソコン「FRGAGシリーズ」のカスタムモデル(Core i7-13700F、GeForce RTX 4070 Ti 12GB、32GBメモリー、1TB SSD、Windows 11 Home)をプレゼントします! Apex Legendsはもちろん、多くのタイトルが快適に動作する性能を持ったマシンなので、この機会に名のある猛者たちを撃破して、賞品ゲットを目指してみてはいかがでしょうか。

さらには、同モデルが抽選で1名様に当たる視聴者プレゼントも用意しています。加えて、Amazonギフト1万円分も10名様に当たります。大会の様子はコチラから視聴できます。ハイスペックなゲーミングパソコンやAmazonギフトが当たるチャンスがありますので、参加はちょっと……という方はぜひご覧ください!

アスキーゲーム部+も参戦!

本気で練習中!

今回、アスキーからも1チーム参戦することになりました。メンバーは、アスキーゲーム部+のつばさ、ジサトラアキラ、ヤヒロの3人です。ハイレベルな戦いについていけるか今から戦々恐々としていますが、現在本気で練習中です。



練習は、アスキーチャンネルとサブチャンネルにて配信も実施します。過去シーズンの最高ランクがゴールドのつばさとジサトラアキラは、プラチナを目指しつつ強くなるために練習していきますので、ぜひ応援してください! 配信スケジュールは以下です。直近では3月1日(水)の22時から配信予定です。コチラから視聴可能ですので、ぜひご覧ください!

練習放送日程

アスキーチャンネル:https://www.youtube.com/@wamweb

サブチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCr6ZRuuiPsu_Rg9u3UMkkcQ

3月1日(水)22時~:アスキーチャンネル

3月3日(金)22時~:サブチャンネル

3月8日(水)22時~:アスキーチャンネル

3月14日(火)22時~:アスキーチャンネル

3月15日(水)22時~:アスキーチャンネル

3月16日(木)~20日(月)22時~:サブチャンネル

※諸事情により日程変更となる場合がございます。その際は改めてアスキーチャンネルで告知させていただきます。ご了承下さい。

参加概要

・名称:FRONTIER CUP vol.2 -Apex Legends- presented by ASCII

・イベント形式:オンライン

・配信方法:アスキーYouTube公式チャンネル

・主催:株式会社角川アスキー総合研究所

・大会スポンサー:インバースネット株式会社(FRONTIER)

・協賛:菱洋エレクトロ株式会社

・運営協力:株式会社JCG

視聴方法

以下URLよりご視聴ください(無料)

https://youtube.com/live/Cz-4xHxkRVA

参加チーム

著名ストリーマーチームと一般公募チームを予定しています。

※本大会の最新情報は以下ページよりご確認ください。

https://ascii.jp/frontiercup2/

<賞金>

優勝チーム 30万円、準優勝チーム 10万円

<特別賞>

全試合を通じて合計撃破数が最も高かったプレイヤー1名にFRONTIER ゲーミングパソコンを贈呈。

「FRGAGシリーズ」カスタムモデル

(Core i7-13700F、GeForce RTX 4070 Ti 12GB、32GBメモリー、1TB SSD、Windows 11 Home)

一般参加チーム応募要項

・募集期間:2023年2月21日(火)~2023年3月3日(金)

・応募方法:以下募集ページより詳細をご確認の上、お申し込みください。

https://ascii.jp/elem/000/004/122/4122921/