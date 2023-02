優勝賞金30万円のeスポーツ大会第2弾、オンライン一般参加者募集！ 「FRONTIER CUP vol.２ -Apex Legends- presented by ASCII」

株式会社角川アスキー総合研究所は、eスポーツ大会『FRONTIER CUP vol.2 -Apex Legends- presented by ASCII』を2023年3月21日(火・祝)に開催します。イベントはオンライン形式で、ASCII YouTubeチャンネルより生配信いたします。

これに先立ち、大会に参加していただける一般参加チーム(3名1組)を募集いたします。

本大会は1チーム3名で、ゲストにストリーマーや有名実況者などで編成された招待選手4チームを迎え、スポンサーチーム×2チーム、主催者チームに、一般応募から抽選で選ばれた13チームと合わせ最大20チーム60名※で開催されます。

※大会実施日の状況により変更になる場合があります。

Apex Legendsに自信があればどなたでも参加可能ですので、ぜひ本大会のWebフォームよりお申し込みください。奮ってのご応募をお待ちしております。

■名称:FRONTIER CUP vol.2 -Apex Legends- presented by ASCII

■日時:2023年3月21日(火・祝) 19時開始(23時終了予定)

■イベント参加形式:オンライン

■種目:Apex Legends

最大20チームによるポイント式。複数回マッチをし、順位点などで、チームにポイントを付与。ポイントの総合点で順位を決定。そのほか、全試合を通じて合計撃破数が一番高かった個人に、特別賞を贈呈。

■賞金:優勝チーム 30万円、準優勝チーム 10万円

■特別賞:全試合を通じて合計撃破数が最も高かったプレイヤー1名にFRONTIER ゲーミングパソコンを贈呈 「FRGAGシリーズ」カスタムモデル

・Core i7-13700F

・GeForce RTX 4070 Ti 12GB

・32GBメモリー

・1TB SSD

・Windows 11 Home その他大会ルール詳細につきましては、ルールブックをご確認ください。また、大会参加にあたっては、下記大会規約の遵守をお願いします。 【 大会ルールブック 】 【 大会規約 】 その他、本大会についてのお問い合わせは大会運営へご連絡ください。 <お問い合わせ窓口> 以下のフォーム「Q:1 タイトル」に、「FRONTIER CUP2」、とご記入のうえお問合せください。 ●アスキーへのお問い合わせ(個人のお客様) ■主催:株式会社角川アスキー総合研究所

■大会スポンサー:インバースネット株式会社(FRONTIER)

■協賛:菱洋エレクトロ株式会社

■運営協力:株式会社JCG