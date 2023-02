アスキー主催第2回大会「FRONTIER CUP vol.2 -Apex Legends-」開催決定、ハイレベルな戦いにこうご期待！

猛者が集結し白熱の戦いとなったFRONTIER CUPの

第2回大会が開催決定! 優勝賞金は30万円!

来たる3月21日(火)に、人気バトルロイヤル「Apex Legends」の大会「FRONTIER CUP vol.2 -Apex Legends- presented by ASCII」(大会スポンサー:インバースネット株式会社(FRONTIER))の開催が決定しました! 優勝チームには賞金30万円、準優勝チームには賞金10万円を贈呈します!

2022年の9月に、FRONTIER CUPの第1回大会を開催しました。アスキーが初めて主催したeスポーツ大会で、豪華ストリーマーの皆さんに出場いただいたほか、一般参加者の皆さんも猛者ぞろいで、かなりハイレベルで白熱した戦いになったのが印象的でした。

第2回となる今回も、豪華ストリーマーの方々に参加いただくほか、一般参加者も募集します。猛者が集う戦いでどのチームが優勝を手にするのか、我々アスキーも今から楽しみで仕方ありません!

加えて、全試合を通じて合計撃破数が最も高かったプレイヤー1名には、FRONTIERのゲーミングパソコン「FRGAGシリーズ」のカスタムモデル(Core i7-13700F、GeForce RTX 4070 Ti 12GB、32GBメモリー、1TB SSD、Windows 11 Home)をプレゼント! Apex Legendsはもちろん、多くのタイトルが快適に動作する性能を持ったマシンなので、この機会にぜひ参加して、賞品ゲットを目指してみてはいかがでしょうか。

そんな一般参加ですが、2月21日(火)から3月3日(金)まで絶賛募集中です! 参加応募はコチラから可能なので、詳細をご確認の上、皆さんの参加をお待ちしております! 普段遊んでいるチームの実力を試してみたい、ストリーマーさんたちと同じ舞台で戦ってみたい、自分のプレイを実況、解説の方に熱く語ってもらいたいという方は、ぜひ参加してみてください!

大会は今回もアスキーの公式YouTubeチャンネルにて、大会の様子を放送します。そして、視聴者プレゼントも用意しています。応募いただいた方の中から抽選で、モストキル賞と同じ構成のゲーミングパソコンを1名様に、Amazonギフト1万円分を10名様にプレゼントします。ぜひ本配信を視聴して、プレゼントに応募してみてはいかがでしょうか。

アスキーゲーム部+ついに参戦!

出場者が意気込みを語る!

そして第2回となる本大会には、アスキーからも1チーム参戦! 出場するのは、アスキーの公式YouTubeチャンネルにて、同接1万人を目指してゲームの魅力や面白さを伝えつつ、全力で楽しむ「アスキーゲーム部+」のメンバー。

その中から、とくにApex Legendsが好きで遊んでいる、リーダーのつばさ、マネージャーのジサトラアキラ、そしてヤヒロの3人が参加予定です。Apex Legendsは、アスキーゲーム部+の中でも放送回数が一番多いだけに、我々もあのハイレベルな戦いに身を投じてみたい! ということで、出場させてもらうこととなりました。

出場する3人はというと、前回大会のレベルの高さにビビっているかどうかと言われれば、ビビっています(笑)。そこで、今までは月に1回だったゲーム部+の生放送の枠をいったん忘れ、回数を増やして練習放送を実施します。果たして本大会に通用するレベルになることができるのか、成長していく姿を、ぜひ視聴してもらえるとうれしいです! 日程は以下の通りになります。時間などの詳細は、アスキーの公式Twitterアカウントでもお知らせしますので、ぜひチェックしてみてください。

練習放送日程

アスキーチャンネル:https://www.youtube.com/@wamweb

サブチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCr6ZRuuiPsu_Rg9u3UMkkcQ

2月17日(金):サブチャンネル

2月24日(金):サブチャンネル

3月1日(水):アスキーチャンネル

3月3日(金):サブチャンネル

3月8日(水):アスキーチャンネル

3月14日(火):アスキーチャンネル(仮)

3月15日(水):アスキーチャンネル

3月16日(木)~20日(月):サブチャンネル

※諸事情により日程変更となる場合がございます。その際は改めてアスキーチャンネルで告知させていただきます。ご了承下さい。

そして最後に、出場する3人に意気込みを聞いたので、紹介します!

ゲーム部+リーダーつばさ

FRONTIER CUP出場という、eスポーツ大会開催に加えての大きな夢がまたひとつ叶います! マネージャーアキラ、IGLヤヒロくんと一緒にとにかくこの1ヵ月時間のある限り練習しますので、応援してもらえるとむちゃくちゃうれしいです!

今まで見たことのない「アスキーゲーム部+」をお見せします!

PS:アスキーゲーム部+の団結として、おそろいユニフォーム作ってます! 形から入るの大事!

アスキーゲーム部+マネージャージサトラアキラ

未だかつてゲーム部+がこんなに協力したことはあったでしょうか。仕事のMTGでさえこんなにアツく語り合ったことはないでしょう。

実力的に劣っているのはわかっている。だからこそできることは全部やる。決して記念参加ではない、ガチの姿を見せたいと思います!

アスキーゲーム部+IGLヤヒロ

Apex Legendsは、ローンチされてから4年経ちますが、この4年間では僕が一番遊んだゲームで間違いないです。前回大会をお手伝いしながら、この戦場に立ったときに自分の実力は果たして通用するのか? と考えながら観戦していました。

今回、その機会をいただけることになり、今から武者震いが止まりません。そして、今回IGLを担当させていただくことになったので、今まで以上に本作をやり込んで、できるだけ勝ち残れるように練習を重ねていきたいと思います。

ひとまずは練習放送にてどれだけ成長できるかが、本大会で通用できるかのカギになると思いますので、気になる方はぜひ応援してもらえるとうれしいです!

以上が3人の意気込みとなります。普段アスキーゲーム部+を見ていただいている視聴者の皆さんや、大会を視聴しに来ていただいた皆さんにも知っていただけるよう、本気で取り組みますので、ぜひ応援をよろしくお願いします!

以下、リリースより。

株式会社角川アスキー総合研究所(本社:東京都文京区、代表取締役社長:加瀬典子)は、昨年9月の大会に続き2回目を迎える eスポーツ大会『FRONTIER CUP vol.2 -Apex Legends- presented by ASCII』を、2023年3月21日(火)に開催します。

本大会は、人気と実力を兼ね備えた著名ストリーマーチームに加え、一般応募によるアマチュアチームも参加して競い合うApex Legendsの賞金制大会です。2022年9月に開催された第一回大会では、豪華ストリーマーチーム4組とアマチュアチーム16組が集結。全ての試合でハイレベルな激戦を展開し、見応えのあるマッチとなりました。

2回目の開催となる今回も強力な著名ストリーマーを招集し、一般応募によるアマチュアチームとともに激しいカスタムマッチを繰り広げます。3人1チームで対戦する大人気バトルロイヤルゲーム「Apex Legends」で、優勝賞金を手にするのはどのチームか?手に汗握る対戦にぜひご注目ください!

一般参加チーム(3名1組)は2023年3月3日(金)まで募集します。Apex Legendsに自信があればどなたでも参加可能ですので、ぜひ本大会の募集ページよりお申し込みください。奮ってのご応募をお待ちしております。

■募集ページ:https://ascii.jp/elem/000/004/122/4122921/

参加概要

・名称:FRONTIER CUP vol.2 -Apex Legends- presented by ASCII

・イベント形式:オンライン

・配信方法:アスキーYouTube公式チャンネル

・主催:株式会社角川アスキー総合研究所

・大会スポンサー:インバースネット株式会社(FRONTIER)

・協賛:菱洋エレクトロ株式会社

・運営協力:株式会社JCG

視聴方法

以下URLよりご視聴ください(無料)

https://youtube.com/live/Cz-4xHxkRVA

参加チーム

著名ストリーマーチームと一般公募チームを予定しています。

※本大会の最新情報は以下ページよりご確認ください。

https://ascii.jp/frontiercup2/

<賞金>

優勝チーム 30万円、準優勝チーム 10万円

<特別賞>

全試合を通じて合計撃破数が最も高かったプレイヤー1名にFRONTIER ゲーミングパソコンを贈呈。

「FRGAGシリーズ」カスタムモデル

(Core i7-13700F、GeForce RTX 4070 Ti 12GB、32GBメモリー、1TB SSD、Windows 11 Home)

一般参加チーム応募要項

・募集期間:2023年2月21日(火)~2022年3月3日(金)

・応募方法:以下募集ページより詳細をご確認の上、お申し込みください。

https://ascii.jp/elem/000/004/122/4122921/