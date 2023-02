eスポーツ大会「FRONTIER CUP vol.2 -Apex Legends- presented by ASCII」ルールブック

1. イベント概要

1.1. 日時と場所

2023年3月21日(火・祝)18:00~23:00

集合時間:18:00

配信開始:19:00

※変更の可能性があります

場所:オンライン

1.2. 用語

マッチ:勝敗が決まる最小単位

1.3. イベント形式・試合形式

イベント形式:

トリオ3試合によるマッチスコア形式

試合形式:

カスタムマッチによるバトルロイヤル

参加者とチーム:

最大60名

トリオによる最大20チーム

1.4. 賞金・賞品

総額:40万円 + FRONTIER ゲーミングPC

優勝チーム: 賞金30万円

2位チーム: 賞金10万円

最多キル賞:FRONTIER ゲーミングPC

2. イベントレギュレーション

2.1. トリオバトルロイヤル

ポイント

順位ポイント

1位:15pts

2位:12pts

3位:9pts

4~6位:7pts

7~9位:5pts

10~16位:3pts

17~20位:1pts

キルポイント 1キル:1pts

チームキルポイント上限

マッチ1:6pts

マッチ2:9pts

マッチ3:無制限

同一ポイント時の順位決定

シングルマッチのマッチスコアが最も高いチーム

使用マップ

マッチ1:ワールズエッジ

マッチ2:ワールズエッジ

マッチ3:ワールズエッジ

使用ゲームモード

トーナメント

ランドマーク制限

なし(どこに降下してもよい)

使用サーバー

東京(無印)

※ラグやPingの問題により進行が困難になった場合はサーバーを変更する可能性があります。(東京GCE1など)

3. 禁止事項・違反ペナルティ

3.1. 禁止事項

禁止事項

ゲームの本来意図されていない挙動を利用し優位性を得る行為

Electronic Arts社の定めるユーザー契約に反する行為

イベント運営者の指示、要請に従わないこと

その他、運営にて不正と判断される行為が発覚した場合、ペナルティを科す可能性があります

3.2. 違反ペナルティ

運営判断にて下記のようなペナルティを科す可能性があります。

・参加資格のはく奪

・賞品、賞金の取り消し

・次回以降の大会参加権はく奪

・次マッチにおけるアビリティやアルティメット、一部アイテムの使用禁止

3.3. マッチ進行に関するルール

マッチの進め方

(1) イベント進行については、選手が接続するDiscordサーバー内にて詳細案内を行う。

(2) イベント運営者の指示に従い、対戦準備を行う。

集合時間について

選手集合時間や休憩終了時間など、イベント運営者の定める時間に集合が確認できない場合、該当チームはマッチから除外となる場合があります。

マッチ中断トラブルの対応について

マッチ途中にトラブルが発生した場合、下記の手順に従うこと。

● トラブル発生に気づいた選手は速やかにDiscordにてイベント運営者へそれを報告する。

● 回線切断が発生した選手は、再接続を試みることが出来る。ただし、再接続中であってもマッチは進行し、その勝敗は結果として反映される。

● 「故意に回線切断を発生させている」とイベント運営者に判断された選手はイベント失格となる可能性がある。

リマッチ(再試合)について

● ラウンド1収縮開始までに、出場選手3名以上がゲーム進行中にマッチから切断され、再接続不可能と報告があった場合

● 上記事象が発生した場合でも、運営判断によって試合を続行する場合がある

上記に該当しない場合、原則再試合は行わず続行する。

但し、運営側で参加するオブザーブアカウントが参加できなかった場合、イベント進行の状況に応じて運営が判断した場合には回数に限らずリマッチとなる可能性がある。

3.4. その他ルール

不正行為の申告

対戦相手がゲームルール上の誤りを犯したと思われる、または、禁止事項に抵触するような行動を行ったと感じた場合、速やかにイベント運営者に伝えること。当該選手またはルームのトーナメント継続可否は審判が判断を行う。また、審判自身が不正行為を見つけた場合も同様に処理を行う。

ルールに記載のない問題への対応

本イベントで行われる全マッチについて、発生した全ての問題に関する最終判断はイベント運営者が行う。

4. 選手の行動

4.1. 発言や参加姿勢について

選手は各自が規則を守り、スポーツマンシップに則りイベントに臨まなければならない。また、他選手、イベント運営者に対しマナーを持った態度を示すこと。

選手は参加者間のコミュニケーションやインタビューに対して節度を欠いた行動を示してはならない。また、口汚い罵り・みだらな言葉を使用してはならない。このルールは本イベントにおいて使用される全ての言語に適用され、略語や曖昧な引用もこれに含まれる。

選手には相手に対して敬意を持った対応を求める。また、物理的かそうでないかに関わらず暴力や脅しによる問題解決を行ってはならない。暴力については主催者、イベント運営者、出場選手に対し、いかなる場合においても許されない行為である。

選手は、メール、電話、その他手段を用いてイベント運営者と連絡をとった内容について、内容の全体及び一部であってもSNS上を含む全てにそれを公開してはならない。

4.2. 配信行為について

出場選手は本大会におけるマッチ1,2のみ個人による配信が許可される。マッチ3の選手による配信は不可とする。

配信をされる場合は必ず5分間のディレイを入れること。

選手が自身で配信を実施したことにより不利益が発生した場合でも、本大会運営チームは一切の責任を負わない。

5. その他

5.1. 更新・変更

本ルールブックの内容はイベント運営者の判断と裁量に置いて変更できるものとする。変更を行う場合、その内容を出場選手へ提示する。

■主催:株式会社角川アスキー総合研究所

■大会スポンサー:インバースネット株式会社(FRONTIER)

■協賛:菱洋エレクトロ株式会社

■運営協力:株式会社JCG