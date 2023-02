eスポーツ大会「FRONTIER CUP vol.2 -Apex Legends- presented by ASCII」大会規約

第1版 2023年2月21日

新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性がございます 予めご承知おきください。

1. はじめに

1. 「FRONTIER CUP2 -Apex Legends- presented by ASCII 第2回(仮)」(以下、本大会)は、主催:株式会社角川アスキー総合研究所(以下、主催者)、協力:株式会社JCG(以下、大会運営)が運営及び管理を行う。本大会に応募される方(以下、応募者)は、本大会に応募した時点で、以下に定める規約(以下、本規約)に同意し、また主催者・大会運営が別途指定する本大会に関する大会ルールその他の規定等をすべて遵守することに同意したものとみなされます。

2. 開催概要

1. 開催方式

a. 本大会はインターネットを利用したオンラインで開催する

2. 開催日時

a. 2023年3月21日(火/祝) 18:00~23:00

b. ※進行状況により前後する場合がある

3. 応募方法

a. 大会運営が指定する応募フォームにてチーム単位(1チーム3名)で応募

b. チームを代表して応募する者は、自身に加え、他のメンバーも本規約の内容を確認し、同意していることを誓約するものとする

4. 応募期間

a. 2023年2月21日(火)~3月3日(金)

5. 賞金・副賞

a. 優勝:30万円(1チーム)

b. 準優勝:10万円(1チーム)

c. 最多キル賞等:FRONTIER ゲーミングPC

6. 配信

a. 本大会は主催者のアスキー のYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/user/wamweb)にて生配信(アーカイブによる配信も含む)を行います。

3. 参加資格

1. 本大会に参加するためには、以下に記載する参加資格を満たし、遵守する必要があります。

a. 大会運営が指定する応募フォームにて応募のうえ、参加することが認められたチーム(応募者多数の場合は抽選による)のメンバーであること

b. インターネットを利用できる環境を保有していること

c. 日本に居住し、日本国内から参加すること

d. 日本語でのコミュニケーションが取れること

e. 本大会において、主催者が指定するチャットが利用でき、チャットで主催者からの連絡を受けとれること

f. 本規約の他、主催者・大会運営が別途指定する本大会に関する大会ルールその他の規定等に同意すること

g. 応募や大会参加に際して必要な、一切の費用は応募者の負担とすること

h. 事務所に所属されている方については、予め所属先の事務所から本大会参加について承諾を得ていること

i. 招待チームのメンバーを除き大会応募の時点で17歳以上であること

j. 大会応募時点で成人年齢(満18歳) に達していない参加者は、本大会参加について、法定代理人(親権者、ないし未成年後見人)から事前に同意を得ること、なお、未成年者の参加者を含むチームの応募時点で法定代理人の同意を得たものとみなす

4. 本大会中における記録及び報道等について

1. 応募者は、応募を行った時点で以下に定める事項に関し、期限、地域及び利用方法の制限なく、同意したものとみなします。

a. 主催者(主催者が指定する者を含む、以下同様とする)が各種SNS、ウェブサイト、本大会に関連する広報物、印刷物、報道又は情報メディアその他一切の媒体において、参加者に関する各種情報(プレイヤーネーム等のゲーム情報、容姿、肖像、顔写真、競技模様の映像等をいい、以下総称して「参加者情報」という)を使用すること。

b. 主催者、情報メディア、報道メディア又はオフィシャルスポンサーが、参加者情報を商業的に利用すること。

c. 本大会開催中、主催者が大会の模様(ゲーム内プレイ動画及び選手がゲームをプレイする様子を含む、以下同様とする)を撮影又は記録し、インターネット中継、ウェブサイトやテレビ番組、配信番組等において上映・放送・有線放送・自動公衆送信(アーカイブによる送信可能化を含む、以下同様とする)すること。また、参加者が主催者の求めに応じて写真や映像を提供した場合、主催者は、当該映像等を複製・翻案し、インターネット中継、ウェブサイトやテレビ番組、配信番組等において上映・放送・有線放送・自動公衆送信できること。

d. 主催者に対して肖像権、パブリシティ権、著作者人格権及び実演家人格権その他の一身専属権を行使しないこと。

e. 本大会のすべての試合において、主催者は試合を録画及び配信する権利を有すること。

f. 主催者の書面による事前許可を得た場合を除き、応募者は大会の模様の録画及び配信を行わないこと。主催者の書面による事前許可を得て大会の模様を録画及び配信する場合には、主催者・大会運営が別途指定する大会ルールその他の規定等を遵守すること。

g. 本大会に関連して主催者が創作した著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)、当該著作物に含まれる企業ロゴや商品のデザイン・商標等の権利は、主催者又は主催者の指定する第三者に帰属すること。

5. 大会ルール

1. 大会ルールは主催者の指定するホームページ上で告知されます。なお、主催者は、本大会の公平かつ適正な開催のため、自らの裁量において大会ルールその他の規定等を参加者の同意なく、変更することができることとし、変更に当たっては主催者から適宜の方法で告知を行います。

6. 賞金の受け渡しについて

1. 入賞者は、主催者が別途指定する期間及び方法に従い、必要な資料及び情報を主催者に提供しなければならない。なお、入賞者が主催者の求めに応じない場合又は主催者の指定した期間内に必要な手続きを行わなかった場合、賞金を放棄したものとみなします。

2. 主催者は、入賞者が本規約その他大会に関する一切のルールに違反した場合、入賞を取消すことができるものとします。

7. 違反行為について

1. 応募者及び参加者の、以下の行為を禁止します。これらの行為に該当する、又はそのおそれがあると主催者が判断した場合、何ら通知を要せず、主催者は当該参加者について本大会への応募を取り消し、又は失格とします。

a. 虚偽の情報を用いて応募する行為

b. 他人になりすまして応募する行為

c. 公序良俗に反する不適切なプレイヤーネームを用いる行為

d. 主催者の書面による事前許可なく大会の模様を配信する行為

e. アルコール、薬物、その他物質の影響により酩酊して試合に参加する行為

f. 対戦相手のプレイ等を妨げる行為

g. 所定の時間に所定の方法で参加しない行為

h. 他の選手又は主催者に対しての、嫌がらせ又は脅迫行為

i. 他の選手又は主催者に対しての、不当な差別又は誹謗中傷又は侮辱行為

j. 程度の大小を問わず、自らが反社会的勢力と関係を有すること

k. 他の選手又は主催者に対しての、反社会的勢力を用いた働きかけ行為

l. 他の選手又は主催者に対しての、自ら又は第三者を利用した詐欺、暴力行為

m. 八百長その他不正に関与する一切の行為

n. 試合結果を対象にした賭博行為、又は賭博への参加の勧誘行為

o. 主催者や第三者の名誉、信用その他社会的評価及び財産、権利並びにプライバシー等法律上保護される利益を侵害する行為

p. 本大会に関する非公開の情報又は虚偽の情報を公開する行為

q. 本大会における営利を目的とした行為

r. 本大会に出場する権利を他者に譲渡する行為

s. 主催者又は大会運営の指示に従わない行為

t. SNS等での暴言やハラスメント等の行為

u. 法令又は公序良俗に反する行為

v. 本規約、主催者・大会運営が別途指定する本大会に関する大会ルール、その他本大会及び競技タイトルに係る一切の規約、ガイドライン等に違反する行為

w. その他、本大会の運営を阻害するなど、主催者が不適切と判断する行為

8. 個人情報の取扱いについて

1. 本大会に関し、応募者より提供された個人情報は、本大会の運営、本大会に関連する広報、参加者情報の管理、ご連絡、応募に関するお問い合わせへの回答、本大会当日の本人確認、賞品の発送、その他これらに付随する事務処理の一切に使用します。

2. 主催者は、本大会で取得した個人情報を、本大会規約で定める場合(主催者が各種SNS、ウェブサイト、本大会に関連する広報物、印刷物、報道又は情報メディアその他一切の媒体において参加者情報を使用する場合を含む)又は法令等により開示を求められた場合を除き、本人の同意なしに競技タイトルの著作権者及び主催者の関係会社及び業務委託先以外の第三者に開示又は提供することはありません。

3. 個人情報の取得範囲は、氏名、プレイヤーネーム、生年月日、性別、住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス、SNSアカウントなどが含まれます。

4.本大会は、参加者の個人情報を、株式会社角川アスキー総合研究所の個人情報等保護方針に従い取り扱います。主催者は、個人情報等保護方針を変更することがあります。現在の個人情報等保護方針は、https://www.lab-kadokawa.com/privacy/で確認することができます。

9. 免責事項

1. 本大会に応募することによって発生した、又は理由の如何を問わず本大会に参加できなかったことにより発生した損害、損失及び不利益等に関し主催者が責任を負う場合、その責任の範囲は、その者に生じた現実かつ直接の損害に限るものとします。主催者は、主催者の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、間接損害その他の損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が主催者の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。

2. ソフトウェアやゲームサーバ等の不具合、参加者の利用する機器や通信環境によって、参加者が失格、あるいは本大会参加に関して不利な状況が発生したとしても、主催者は一切責任を負わないものとします。

3. 主催者は、応募者と他の応募者その他の第三者との間で発生した紛争について、一切の責任を負わないものとします。

10. 本大会の内容の変更、中断又は中止

1. 理由の如何にかかわらず本大会の大会運営、セキュリティ又は管理に障害が生じた場合、主催者は、その裁量により、本大会の中断、内容の変更、中止ができるものとします。

2. 地震、津波、洪水、戦争、暴動、疫病、その他の不可抗力又は主催者の都合により本大会の内容が変更又は中止となる場合があります。

11. 準拠法及び裁判管轄

1. 本大会規約及び本大会に関する大会ルールその他の本大会に関する規定等の解釈及び適用は、日本法に準拠するものとします。また、本大会に関わる全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

12. 本大会規約改定

1. 本大会規約及び本大会に関する大会ルールその他の本大会に関する規定等は事前の予告なく変更する場合があります。

2. 主催者は、規定類を変更する場合には、本大会ホームページ等に公表するなど、適宜の方法で告知します。

3. 変更後の規約に関しては、主催者による適宜の告知時に発効します。

13. お問い合わせ先

1.本大会についてのお問い合わせは大会運営へご連絡ください。

<お問い合わせ窓口>

以下のフォーム「Q:1 タイトル」に、「FRONTIER CUP」、とご記入のうえお問合せください。

●アスキーへのお問い合わせ(個人のお客様)

附則

本大会の規約は2023年2月21日から発効

■主催:株式会社角川アスキー総合研究所

■大会スポンサー:インバースネット株式会社(FRONTIER)

■協賛:菱洋エレクトロ株式会社

■運営協力:ウェルプレイド・ライゼスト株式会社