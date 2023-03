スクウェア・エニックスは3月1日、同社の公式YouTubeチャンネルにて配信中のウェブ動画コンテンツ「スクエニの創りかた」について、2023年3月2日21時より最新動画をプレミア公開すると発表した。

■オクトパストラベラー HD-2Dの誕生と進化

本番組は、声優の安元洋貴さんがスクウェア・エニックスのタイトルについて、クリエイターに直接開発過程のエピソードを聞いていくもの。

今回は、2023年2月24日に発売されたシリーズ最新作『オクトパストラベラーII(OCTOPATH TRAVELER II)』にも採用されているグラフィック技術「HD-2D」について直撃。

スクウェア・エニックスのプロデューサー・髙橋真志氏と、アクワイアのディレクター・宮内継介氏を迎え、「HD-2D」がどのように生まれ、『オクトパストラベラーII』でどのように進化したのかを聞いていく。

【配信情報】

番組名:#オクトパストラベラー HD-2Dの誕生と進化【#スクエニの創りかた】

公開日時:2023年3月2日21時~

動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=r7_sWDIJOUo

出演者:

MC:安元洋貴さん(声優)

髙橋真志氏(スクウェア・エニックス プロデューサー)

宮内継介氏(アクワイア ディレクター)

【ゲーム情報】

タイトル:オクトパストラベラーII(OCTOPATH TRAVELER II)

ジャンル:RPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:アクワイア

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年2月24日) ※Steam版は2023年2月25日

価格:7800円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.