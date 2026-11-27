任天堂は11月27日、Nintendo Switch Online（※）加入者が対象ソフトをまるっと遊べるイベント「いっせいトライアル」として、ジュピターのパズルゲーム「ピクロスS」を配信すると告知した。

※Nintendo Switch Onlineは有料のサービス。

本作は、数字をヒントにしてイラストを完成させる、ピクチャークロスワードパズルゲーム。通常のピクロスのほかに、2列にまたがる“メガ数字”をヒントに問題を解く「メガピクロス」の問題も収録。さまざまな難易度の問題を合計300問用意している。

便利なアシスト機能や丁寧なチュートリアルもあるので、ピクロス未経験でも安心してプレイできる。Nintendo Switch版ならではの機能として、2人同時プレイも可能だ。

ユーザーからは「ピクロスSなら期間内に全クリいけるか？」「地味だけど嬉しいやつ」「無心でポチポチできるんだよな…」「ピクロスはいいぞ」「Switch版のシリーズ累計が100万超えたとか」「隙間時間にどうぞ」など、未経験者に薦める声が寄せられている。

遊び放題の期間は【11月30日12時～12月6日17時59分】。仮にいっせいトライアル中に遊びきれなくても、12月26日までは400円で買える50％オフセールも実施する。

また、シリーズ最新作「ピクロスS CLIMAX」が12月10日に発売するので、気になった人はこちらもチェックしてみてほしい。

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ピクロスは任天堂の登録商標です。