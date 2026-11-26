2026年11月26日（木）11:15から生放送！
【生中継】Amazonブラックフライデー発表会に潜入！ お買い物のプロが集結で安いものがわかる!?
2026年11月26日 07時00分更新
11月30日から始まるAmazonブラックフライデー（先行セールは11月27日から）！ 安くなってるものは何？ 何がおすすめ？ 気になる買い物の方法など、発表会に潜入してひと足お先に皆様に共有します！
さらに！ お買い物のプロたちが登壇した「インフルエンサーステージ」の模様も独占フル配信！ 先行セール・本セール前にチェックして、ぜひ今年最後のビッグセールのお買い物にお役立てください！
▽Amazonブラックフライデー
https://www.amazon.co.jp/blackfriday
放送情報
放送日：2026年11月26日（木）
時間 ：11:15〜放送予定
番組 ：【生中継】Amazonブラックフライデー発表会に潜入！お買い物のプロが集結で安いものがわかる!?
発表会ステージに登壇される皆様
GYUTAEさん（ビューティー・クリエイター）
Kazuさん（動画クリエイター）
たこまるさん（動画クリエイター）
おすぎさん（料理家）
レポーター
つばさ
11月の買物配信スケジュール
11/25（水） 周辺機器 編
https://youtube.com/live/rKYzBKSNKm0
11/26（木） ジサトラKTUコラボ 編
https://youtube.com/live/KREvBIlyB5I
11/27（金） PC・その他 編
https://youtube.com/live/4hsmc8jOyNo
11/30（月） スマホ関連・その他 編
coming soon……
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