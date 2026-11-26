11月30日から始まるAmazonブラックフライデー（先行セールは11月27日から）！ 安くなってるものは何？ 何がおすすめ？ 気になる買い物の方法など、発表会に潜入してひと足お先に皆様に共有します！

さらに！ お買い物のプロたちが登壇した「インフルエンサーステージ」の模様も独占フル配信！ 先行セール・本セール前にチェックして、ぜひ今年最後のビッグセールのお買い物にお役立てください！

▽Amazonブラックフライデー

https://www.amazon.co.jp/blackfriday

放送情報

放送日：2026年11月26日（木）

時間 ：11:15〜放送予定

番組 ：【生中継】Amazonブラックフライデー発表会に潜入！お買い物のプロが集結で安いものがわかる!?

発表会ステージに登壇される皆様

GYUTAEさん（ビューティー・クリエイター）

Kazuさん（動画クリエイター）

たこまるさん（動画クリエイター）

おすぎさん（料理家）

レポーター

つばさ

11月の買物配信スケジュール

11/25（水） 周辺機器 編

https://youtube.com/live/rKYzBKSNKm0

11/26（木） ジサトラKTUコラボ 編

https://youtube.com/live/KREvBIlyB5I

11/27（金） PC・その他 編

https://youtube.com/live/4hsmc8jOyNo

11/30（月） スマホ関連・その他 編

coming soon……