100万本突破記念イラストや映像を公開！
『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』の世界累計出荷・ダウンロード販売本数が100万本を突破！
スクウェア・エニックスは10月23日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／XBOX ON PC／PC（Windows／Steam）向けRPG『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』について、発売2周年を前に世界累計出荷・ダウンロード販売本数が100万本を突破したと発表。ゲームはパッケージ版／ダウンロード版ともに6820円だ。
なお、本シリーズにおいて、100万本達成は1997年発売の『サガ フロンティア』以来29年ぶりとなる。
それを記念し、本作のメインイラストレーター、あんべよしろう氏描きおろしの「世界累計出荷・ダウンロード販売本数100万本突破記念アート」を公開。
また、本作を遊んだプレイヤーへの感謝を込めた動画も公開中だ。ぜひともチェックしよう。
動画はこちら！
https://youtu.be/3rZzuxxs5_w
【ゲーム情報】
タイトル：ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン
ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／XBOX ON PC／PC（Windows／Steam）
発売日：
Switch／PS5／PS4／Steam版：発売中（2024年10月24日 ※Steam版は10月25日）
XSX|S／Windows版：配信中（2025年9月25日）
Switch 2版：発売中（2025年7月31日）
価格：6820円（パッケージ／ダウンロード）
※SwitchからSwitch 2版へのアップグレードパスは1000円
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
© SQUARE ENIX
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