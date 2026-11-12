PC（Steam）版は2027年2月5日！
『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』の発売日が2027年2月16日から2月4日に変更！
スクウェア・エニックスは11月12日、『ロマンシング サ・ガ３』のフルリメイク作品『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／XBOX Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam）］について、発売日を2027年2月16日から変更すると発表。変更後の発売日は、2027年2月4日［PC（Steam）版は2月5日予定］となる。
当初の予定より早く本作を発売することになったが、Nintendo Switch 2 版およびNintendo Switch版のダウンロード版を予約している人ついては、現在の予約がキャンセル扱いとなるため、あらためて手続きする必要があるとのこと。すでに予約している人は注意しよう。
【変更前】2027年2月16日
↓
【変更後】2027年2月4日
※PC（Steam）版は2月5日発売予定
Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switchダウンロード版の予約再開日について
発売日変更手続きの都合により、一時的にNintendo Switch 2 版およびNintendo Switch版のダウンロード版を予約できない期間があった。予約の再開は11月26日ごろを予定している。
予約再開については、公式サイトおよび公式Xアカウントよりあらためて案内されるとのことなので、チェックしよう。
なお、PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam）の各プラットフォームについては、引き続き予約が継続されているので安心してほしい。
＜対象商品＞
Nintendo Switch 2 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』ダウンロード版
Nintendo Switch 2 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』デジタルデラックス版
Nintendo Switch 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』ダウンロード版
Nintendo Switch 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』デジタルデラックス版
ダウンロード版「予約特典」について
発売日変更にともない、ダウンロード版の「予約特典」は、「早期購入特典」へ変更になるという。なお、特典の配布期間に変更はないとのこと。
＜早期購入特典：「特典装飾品セット」配布期間＞
◆Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC版
2027年2月15日23時59分まで
◆PC（Steam）版
2027年2月17日1時59分まで
デジタルデラックス版予約特典「72時間アーリーアクセス権」について
発売日変更にともない、デジタルデラックス版予約特典「72時間間アーリーアクセス権」の開始日が変更になる。
＜変更後のアーリーアクセス開始日時＞
◆Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC版
2027年2月1日0時開始
◆PC（Steam）版
2027年2月2日2時開始
【ゲーム情報】
タイトル：ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：
Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／XBOX Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam）
発売日：2027年2月4日 ※PC（Steam）版は2027年2月5日
価格：
通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
コレクターズエディション：2万5500円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックス版：1万780円（ダウンロード版）
デジタルデラックスアップグレード：3740円（ダウンロード版）
※デジタルデラックスアップグレードはゲーム本編発売後に購入することができます。
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