スクウェア・エニックスは11月12日、『ロマンシング サ・ガ３』のフルリメイク作品『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／XBOX Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam）］について、発売日を2027年2月16日から変更すると発表。変更後の発売日は、2027年2月4日［PC（Steam）版は2月5日予定］となる。

当初の予定より早く本作を発売することになったが、Nintendo Switch 2 版およびNintendo Switch版のダウンロード版を予約している人ついては、現在の予約がキャンセル扱いとなるため、あらためて手続きする必要があるとのこと。すでに予約している人は注意しよう。

【変更前】2027年2月16日

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【変更後】2027年2月4日

※PC（Steam）版は2月5日発売予定

Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switchダウンロード版の予約再開日について

発売日変更手続きの都合により、一時的にNintendo Switch 2 版およびNintendo Switch版のダウンロード版を予約できない期間があった。予約の再開は11月26日ごろを予定している。

予約再開については、公式サイトおよび公式Xアカウントよりあらためて案内されるとのことなので、チェックしよう。

なお、PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam）の各プラットフォームについては、引き続き予約が継続されているので安心してほしい。

＜対象商品＞

Nintendo Switch 2 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』ダウンロード版

Nintendo Switch 2 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』デジタルデラックス版

Nintendo Switch 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』ダウンロード版

Nintendo Switch 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』デジタルデラックス版

ダウンロード版「予約特典」について

発売日変更にともない、ダウンロード版の「予約特典」は、「早期購入特典」へ変更になるという。なお、特典の配布期間に変更はないとのこと。

＜早期購入特典：「特典装飾品セット」配布期間＞

◆Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC版

2027年2月15日23時59分まで

◆PC（Steam）版

2027年2月17日1時59分まで

デジタルデラックス版予約特典「72時間アーリーアクセス権」について

発売日変更にともない、デジタルデラックス版予約特典「72時間間アーリーアクセス権」の開始日が変更になる。

＜変更後のアーリーアクセス開始日時＞

◆Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC版

2027年2月1日0時開始

◆PC（Steam）版

2027年2月2日2時開始

【ゲーム情報】

タイトル：ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／XBOX Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam）

発売日：2027年2月4日 ※PC（Steam）版は2027年2月5日

価格：

通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：2万5500円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万780円（ダウンロード版）

デジタルデラックスアップグレード：3740円（ダウンロード版）

※デジタルデラックスアップグレードはゲーム本編発売後に購入することができます。

CERO：C（15才以上対象）

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