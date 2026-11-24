PCプラットフォーム「Steam」にて、Quantic Dreamが開発した名作アドベンチャーゲーム「Detroit: Become Human（デトロイト・ビカムヒューマン）」が 450円（90％オフ） のセールを開催中。期間は12月1日までとなる。

本作は、アンドロイドを主人公とする「人間ドラマ」が楽しめるSFアドベンチャー。発売当時、プレイするユーザーごとに結末が違うと、ルート分岐の多彩さに注目が集まった。

人間そっくりに造られたアンドロイドとなり、さまざまな選択・決断を行っていく。機械知能らしい合理的な判断を下すのか、人間よりも人間らしい想いを抱いていくのか、すべての選択に重みを感じさせるストーリー展開が非常に秀逸だ。

また、同社の“非常に好評”なADVゲーム4作品をまとめたバンドル「Quantic Dream Collection」も 927円（91％オフ） でセール中。映画やドラマをプレイする感覚で遊べる「Beyond: Two Souls」「Heavy Rain」などが楽しめるので、「デトロイト」と一緒にこちらも遊んでみてはいかがだろうか。

DETROIT: BECOME HUMAN: ©2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. “Detroit: Become Human” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.