安すぎ！「デトロイト」450円の超破格 “非常に好評“なADV4作品バンドル「Quantic Dream Collection」も927円に
PCプラットフォーム「Steam」にて、Quantic Dreamが開発した名作アドベンチャーゲーム「Detroit: Become Human（デトロイト・ビカムヒューマン）」が450円（90％オフ）のセールを開催中。期間は12月1日までとなる。
本作は、アンドロイドを主人公とする「人間ドラマ」が楽しめるSFアドベンチャー。発売当時、プレイするユーザーごとに結末が違うと、ルート分岐の多彩さに注目が集まった。
人間そっくりに造られたアンドロイドとなり、さまざまな選択・決断を行っていく。機械知能らしい合理的な判断を下すのか、人間よりも人間らしい想いを抱いていくのか、すべての選択に重みを感じさせるストーリー展開が非常に秀逸だ。
また、同社の“非常に好評”なADVゲーム4作品をまとめたバンドル「Quantic Dream Collection」も927円（91％オフ）でセール中。映画やドラマをプレイする感覚で遊べる「Beyond: Two Souls」「Heavy Rain」などが楽しめるので、「デトロイト」と一緒にこちらも遊んでみてはいかがだろうか。
DETROIT: BECOME HUMAN: ©2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. “Detroit: Become Human” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.
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