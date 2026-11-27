11月27日（金）に秋葉原の協力店舗で配布！
『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』を大紹介！週刊アスキー秋葉原限定版12月号が配布開始
週刊アスキーのフリーペーパー
「週刊アスキー秋葉原限定版12月号」は11月27日（金）に配布されます。
今回の秋葉原限定版は、スクウァエ・エニックス「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ最新作『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』を大紹介！ そのほか、アートディンクの「A列車」シリーズ最新作『A列車で行こう9 PRIME LINE』を、カプコンの人気ハンティングアクション『モンスターハンターワイルズ』のNintendo Switch 2版など2026年12月発売の注目タイトルを掲載しています。
また、特集として、AI悪用から個人情報を死守する「今すぐするべきセキュリティ対策」を、ASCII Power ReviewではVAIOのノートPC、タブレット、ビューモードと1台で3つのスタイルを楽しめる「VAIO T」を掲載するなど、見逃せない記事が満載です。
週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！
週刊アスキー 秋葉原限定版12月号（秋葉原限定配布）
■判型：A4変形
■価格：無料
■配布日：2026年11月27日（金）から
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります