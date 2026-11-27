週刊アスキーのフリーペーパー

「週刊アスキー秋葉原限定版12月号」は11月27日（金）に配布されます。

今回の秋葉原限定版は、スクウァエ・エニックス「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ最新作『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』を大紹介！ そのほか、アートディンクの「A列車」シリーズ最新作『A列車で行こう9 PRIME LINE』を、カプコンの人気ハンティングアクション『モンスターハンターワイルズ』のNintendo Switch 2版など2026年12月発売の注目タイトルを掲載しています。

また、特集として、AI悪用から個人情報を死守する「今すぐするべきセキュリティ対策」を、ASCII Power ReviewではVAIOのノートPC、タブレット、ビューモードと1台で3つのスタイルを楽しめる「VAIO T」を掲載するなど、見逃せない記事が満載です。

週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！