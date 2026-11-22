Kindle漫画セール情報「推し漫」 第335回
量産型イケメンに飽きたあなたへ。アニメ化で人気爆発の岩本ナオ『マロニエ王国の七人の騎士』が全巻50%還元【Amazonマンガ週末祭】
2026年11月22日 16時00分更新
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今週（11月20日～23日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「非日常を楽しむファンタジー漫画」特集。対象作品が50%ポイント還元セールです！
そのラインアップの中から、今回は岩本ナオセンセイの『マロニエ王国の七人の騎士』をご紹介。
7人の小人…じゃない!?
「眠くない」「博愛」「暑がりや」……アニメからハマる人続出の漫画『マロニエ王国の七人の騎士』。7人の王子たちの特徴的な名前は、調べたら中国民話「王さまと九人のきょうだい」が元になっているそうだが、残念ながら白雪姫の7人の小人にしか行き当たらない自分の浅学さがうらめしい。なに「王さまと九人のきょうだい」って、そんなに有名な話なの？ 知らないの俺だけ？ ともあれ、彼らの大義は「いつかかっこよくお姫様を助けること」なのだが、これほどステレオタイプの少女漫画の王子様的な標語を掲げながら、物語がまったくステレオタイプでないのがやはり岩本ナオセンセイだよなーと思った。
マロニエ王国の女将軍バリバラには、「眠くない」「博愛」「暑がりや」など、変わった名前を持つ七人の息子がいる。騎士である彼らの夢は、「いつか自分たちの国のお姫様をかっこよく助けること」。そんな兄弟は外交使節として、それぞれ異なる国へ旅立つ。行く先々で待ち受けるのは、思いがけない出会いや騒動だった。
マロニエ王国の七人の騎士
岩本ナオ (著)
全11巻（続巻）
6,567円 ＋ポイント還元 3,289 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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