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そのラインアップの中から、今回は岩本ナオセンセイの『マロニエ王国の七人の騎士』をご紹介。

7人の小人…じゃない!?

「眠くない」「博愛」「暑がりや」……アニメからハマる人続出の漫画『マロニエ王国の七人の騎士』。7人の王子たちの特徴的な名前は、調べたら中国民話「王さまと九人のきょうだい」が元になっているそうだが、残念ながら白雪姫の7人の小人にしか行き当たらない自分の浅学さがうらめしい。なに「王さまと九人のきょうだい」って、そんなに有名な話なの？ 知らないの俺だけ？ ともあれ、彼らの大義は「いつかかっこよくお姫様を助けること」なのだが、これほどステレオタイプの少女漫画の王子様的な標語を掲げながら、物語がまったくステレオタイプでないのがやはり岩本ナオセンセイだよなーと思った。

作品紹介

『金の国 水の国』の岩本ナオセンセイ最新作。個性豊かな七人兄弟が、それぞれの国で冒険を繰り広げる騎士ファンタジー。「月刊flowers」連載中。



マロニエ王国の女将軍バリバラには、「眠くない」「博愛」「暑がりや」など、変わった名前を持つ七人の息子がいる。騎士である彼らの夢は、「いつか自分たちの国のお姫様をかっこよく助けること」。そんな兄弟は外交使節として、それぞれ異なる国へ旅立つ。行く先々で待ち受けるのは、思いがけない出会いや騒動だった。