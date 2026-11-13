全40話の原作が331本のアニメに!?『キテレツ大百科』が50%還元セール【Amazonマンガ週末祭】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

今週（11月13日～15日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「元気が出るコメディ漫画」特集。対象作品が50%ポイント還元セールです！

その中から、今回は藤子・Ｆ・不二雄 (著)センセイの『キテレツ大百科』をご紹介。

原作40話から生まれた、テレビアニメ331話の『キテレツ大百科』

『キテレツ大百科』のテレビアニメは、1988年から8年以上にわたって放送された長寿番組。全331話もあります。これに対し、藤子・F・不二雄センセイが描いた原作漫画は、『こどもの光』に連載された全40話です。

というわけで、アニメ版には、原作漫画にはない、キテレツたちの暮らしを膨らませた話がたくさんあります。アニメ版オリジナルの話で私のおすすめは、第170話「世紀の名犬！のら犬ベンからの贈り物」。たこ焼きをもらった恩返しのつもりで、犬のベンが食べ物を、勉三さんに届けます。ところがその食べ物は、ベンがあちこちから盗んできた盗品だった。そこでキテレツは、犬と話せる発明品を作り、盗みをやめるよう説得するという話。この回の脚本を手掛けたのは、『サザエさん』などでも脚本も担当する雪室俊一さん。アニメ版では、雪室さんをはじめ、『ドラえもん』や『おジャ魔女どれみ！』の脚本でも知られる山田隆司さんなど、多くの脚本家が参加。

『ドラえもん』にも言えることですが、アニメを見て、あの話の原作を読んでみたい！と思っても、実は原作にはないエピソードであることが結構あります。しかし、やっぱり原作を元に作った話はアニメ版でも記憶に残る話が多い。

原作漫画第2巻収録の「片道タイムマシン」では、キテレツとコロ助が、先祖の奇天烈斎の書物をもとに航時機を作り、過去へ出かけます。ところが江戸時代で故障。そこを通りかかった有名な江戸時代の偉人に助けてもらうという話。この「片道タイムマシン」はアニメ版にもありますが、やっぱり原作はよくできていて、キテレツが最後に抱く疑問の提示の仕方は、FセンセイのSFらしい余韻を残してくれる名作になっています。

てんとう虫コミックス版二収録されているのは全40話のうち33話分だけ（全集版は全40話収録）

キテレツ大百科

藤子・Ｆ・不二雄 (著)

全3巻（完結）

1,584円 ＋ポイント還元 792 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

発明好きの小学生・木手英一、通称キテレツは、江戸時代の先祖・奇天烈斎が残した書物『奇天烈大百科』を読み解き、からくり人形のコロ助を作り上げる。キテレツは助手となったコロ助とともに、不思議な発明品を次々と製作。友達や家族を巻き込みながら、騒動や冒険を繰り広げる。