Kindle漫画セール情報「推し漫」 第322回
諸星大二郎はなぜ天才と呼ばれるのか？ 画業55周年記念で『妖怪ハンター』など4作品が1冊100円セール【Kindle漫画セール情報】
2026年11月10日 16時00分更新
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諸星大二郎センセイが画業55周年とのことで、集英社の創業100周年と併せ、『妖怪ハンター』をはじめ、集英社刊の諸星大二郎作品4作が、1巻100円セールです！ 期間は2026年11月17日まで。
神話も歴史もSFも、すべてを巻き込む唯一無二の諸星大二郎ワールド
一部のファンからは、「天才」とも称される諸星大二郎センセイですが、その天才たる所以は、民俗学や神話、SF、オカルトを緻密に融合させた唯一無二の世界観と、手塚治虫をはじめとする多くのプロクリエイターに衝撃を与えた圧倒的な発想力と画力にあります。
『論語』や白川静の漢字学、仏教、各地の古代神話、民俗学（河童や山姥などのルーツ）を深く読み込み、それを独自のSF・伝奇ミステリーに昇華させるストーリーテリング。
『妖怪ハンター』や『孔子暗黒伝』など、一見すると少年誌には似つかわしくないほど知性的で不気味、かつ深淵なテーマを、『週刊少年ジャンプ』などの少年誌の誌面で堂々と連載してみせる独創性。
庵野秀明、高橋留美子、萩尾望都、浦沢直樹、細野晴臣など、ジャンルを超えたそうそうたるトップクリエイターたちが多大なる影響を受けたと公言する発想力。
素朴でありながら古代の神像や不気味な生物をリアルに描く線、言葉にしがたい不条理やホラー、SFが混ざり合う独特の筆致。
読んだ後に独特の居心地の悪さや、忘れられない余韻を残す作風は、どの作品を読んでも、いったいどこからそんな発想になるのかと思わずにいられません。
今回のセールでは、考古学者の怪異譚から古代中国、バイオSFまで、諸星ワールドの入り口がそろっています。諸星ファンも、まだ未読という人も、ぜひこの機会に。
単なるホラー漫画とは一線を画す独自の怪異譚がクセになる！
妖怪ハンター
諸星大二郎 (著)
全3巻（完結）
300円 (各巻100円｜89%オフ)
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妖怪ハンター 稗田の生徒たち 1 夢見村にて
諸星大二郎 (著)
全1巻（続巻？）
100円 (89%オフ)
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※単行本初版発行は2014年。書名に「１」とあるが、2026年現在、第2巻以降の刊行情報はなし。後に出た集英社文庫版（2021年発行）には、本巻収録の2編に加え、コミックス未収録だった「美加と境界の神」も収録されていることから、続巻の可能性もゼロではない。
孔子暗黒伝
諸星大二郎 (著)
全1巻（完結）
300円 (87%オフ)
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未来歳時記 バイオの黙示録
諸星大二郎 (著)
全1巻（完結）
100円 (88％オフ)
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