諸星大二郎はなぜ天才と呼ばれるのか？ 画業55周年記念で『妖怪ハンター』など4作品が1冊100円セール【Kindle漫画セール情報】

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諸星大二郎センセイが画業55周年とのことで、集英社の創業100周年と併せ、『妖怪ハンター』をはじめ、集英社刊の諸星大二郎作品4作が、1巻100円セールです！ 期間は2026年11月17日まで。

神話も歴史もSFも、すべてを巻き込む唯一無二の諸星大二郎ワールド

一部のファンからは、「天才」とも称される諸星大二郎センセイですが、その天才たる所以は、民俗学や神話、SF、オカルトを緻密に融合させた唯一無二の世界観 と、手塚治虫をはじめとする多くのプロクリエイターに衝撃を与えた圧倒的な発想力と画力にあります。

『論語』や白川静の漢字学、仏教、各地の古代神話、民俗学（河童や山姥などのルーツ）を深く読み込み、それを独自のSF・伝奇ミステリーに昇華させるストーリーテリング。

『妖怪ハンター』や『孔子暗黒伝』など、一見すると少年誌には似つかわしくないほど知性的で不気味、かつ深淵なテーマを、『週刊少年ジャンプ』などの少年誌の誌面で堂々と連載してみせる独創性。

庵野秀明、高橋留美子、萩尾望都、浦沢直樹、細野晴臣など、ジャンルを超えたそうそうたるトップクリエイターたちが多大なる影響を受けたと公言する発想力。

素朴でありながら古代の神像や不気味な生物をリアルに描く線、言葉にしがたい不条理やホラー、SFが混ざり合う独特の筆致。

読んだ後に独特の居心地の悪さや、忘れられない余韻を残す作風は、どの作品を読んでも、いったいどこからそんな発想になるのかと思わずにいられません。

今回のセールでは、考古学者の怪異譚から古代中国、バイオSFまで、諸星ワールドの入り口がそろっています。諸星ファンも、まだ未読という人も、ぜひこの機会に。

単なるホラー漫画とは一線を画す独自の怪異譚がクセになる！

妖怪ハンター

諸星大二郎 (著)

全3巻（完結）

300円 (各巻100円｜89%オフ)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

異端の考古学者・稗田礼二郎は、古代の遺跡や各地に残る伝承を手がかりに調査を続けている。訪れた土地で遭遇するのは、神話や民話の奥に潜んでいた、人の理解を超える怪異の数々。黒いスーツをまとった稗田が、古い言い伝えの背後にある謎に迫る。

妖怪ハンター 稗田の生徒たち 1 夢見村にて

諸星大二郎 (著)

全1巻（続巻？）

100円 (89%オフ)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

稗田礼二郎の教え子たちが、民俗学の調査先で怪異に出会う。「夢見村にて」では、薫が夢を信じ、吉夢を売り買いする風習の残る村を訪ねる。併録の「悪魚の海」では、大島と渚が小さな集落に伝わる海女漁の秘密を目撃する。



※単行本初版発行は2014年。書名に「１」とあるが、2026年現在、第2巻以降の刊行情報はなし。後に出た集英社文庫版（2021年発行）には、本巻収録の2編に加え、コミックス未収録だった「美加と境界の神」も収録されていることから、続巻の可能性もゼロではない。

孔子暗黒伝

諸星大二郎 (著)

全1巻（完結）

300円 (87%オフ)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

紀元前495年、中国とインドにそれぞれ生まれた二人の子ども、赤とアスラ。やがて運命に導かれるように出会った二人は、仏陀の導きによって一人の人間として生まれ変わる。孔子が待ち望んだ「天子」をめぐり、古代中国とインドの思想や物語が交錯する。

未来歳時記 バイオの黙示録

諸星大二郎 (著)

全1巻（完結）

100円 (88％オフ)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

バイオ戦争後の世界では、人間の中にヒト以外の遺伝子が現れる者が出始めていた。変化した人々は、やがて「荒れ地」と呼ばれる場所に引き寄せられていく。遺伝子の混在がもたらす奇妙な世界を、恐怖と笑いを交えて描いた連作短編集。