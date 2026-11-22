ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第96回
Ryzen 5搭載PCがクーポンで10万8980円！ ドスパラのブラックフライデーでさらに3000ポイント還元
2026年11月22日 10時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
クーポンとポイント還元の併用でPCがお得に！
ドスパラでは現在、「ブラックフライデー」を開催中。対象の新品パソコンに、最大10万円引きのクーポンと最大10万円分のドスパラポイント還元を用意している。
クーポンは購入時にコードを入力することで適用され、利用期限は12月4日(金)10時59分まで。ポイント還元には、対象PCの購入と会員ログイン、エントリーが必要となる。
割引額や還元ポイント数はモデルによって異なるため、詳しい条件はキャンペーンページで確認してほしい。
Ryzen 5搭載のデスクトップPCが10万8980円！
THIRDWAVE AM-R5GIGA-01B Ryzen5 5500GT搭載
基本構成販売価格:109,980円（クーポン適用で1,000円引き。さらに、購入・エントリーで3,000ポイント還元）
注目したいのは、デスクトップPC「THIRDWAVE AM-R5GIGA-01B」。通常価格109,980円からクーポンで1,000円引きの108,980円となり、さらに3,000ポイントが還元される。
CPUには6コア／12スレッドのRyzen 5 5500GTを採用。16GBメモリと500GBのNVMe SSDを搭載する。ミニタワー型で、HDMIやDisplayPortなどの映像出力端子を備え、日本語キーボードと有線マウスも付属する。
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