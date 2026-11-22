※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

クーポンとポイント還元の併用でPCがお得に！

ドスパラでは現在、「ブラックフライデー」を開催中。対象の新品パソコンに、最大10万円引きのクーポンと最大10万円分のドスパラポイント還元を用意している。

クーポンは購入時にコードを入力することで適用され、利用期限は12月4日(金)10時59分まで。ポイント還元には、対象PCの購入と会員ログイン、エントリーが必要となる。

割引額や還元ポイント数はモデルによって異なるため、詳しい条件はキャンペーンページで確認してほしい。

Ryzen 5搭載のデスクトップPCが10万8980円！

THIRDWAVE AM-R5GIGA-01B Ryzen5 5500GT搭載

基本構成販売価格:109,980円（クーポン適用で1,000円引き。さらに、購入・エントリーで3,000ポイント還元）

注目したいのは、デスクトップPC「THIRDWAVE AM-R5GIGA-01B」。通常価格109,980円からクーポンで1,000円引きの108,980円となり、さらに3,000ポイントが還元される。

CPUには6コア／12スレッドのRyzen 5 5500GTを採用。16GBメモリと500GBのNVMe SSDを搭載する。ミニタワー型で、HDMIやDisplayPortなどの映像出力端子を備え、日本語キーボードと有線マウスも付属する。