サードウェーブのパソコン専門店ドスパラは、NVIDIA RTX Spark搭載のASUS社製PC『ProArt GR1X』を、ドスパラ通販サイトで11月19日11:00から販売開始する。

ProArt GR1Xは、AIモデルやエージェントをローカル環境で実行し、開発、制作、展開を1台で加速することを狙った小型PCだ。クラウドに依存しすぎず、デバイス内でAI処理を完結できる点が特徴で、Windows 11 Pro上で既存の制作アプリケーションと連携しやすい構成だ。20コアCPUと6,144 CUDAコアのNVIDIA Blackwell RTX GPUを備え、AI処理や3Dレンダリング、映像制作に対応する。

ドスパラで取り扱うのは、CPUとGPUで共有する64GBのユニファイドメモリ、1TBのM.2 NVMe SSDを搭載したモデルだ。筐体サイズはおよそ幅150×奥行き150×高さ51mmで、手のひらサイズの省スペース設計となっている。エリートサーマル設計により長時間の高負荷作業でも安定した動作を狙う構成で、設置場所を選びにくい点も魅力だ。

あわせて、ドスパラはNVIDIA RTX Sparkの仕組みやGeForce RTX 50シリーズとの違い、Armベースプラットフォームの特長などをまとめた特設ページを11月19日11:00に公開する予定だ。