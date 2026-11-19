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【Amazonで割引中】ソニー 完全ワイヤレスイヤホン「WF-C510」をチェック！

ソニーの完全ワイヤレスイヤホン「WF-C510」がAmazonで割引対象。参考価格9,900円から19％オフの7,983円で販売中。

ソニーの「WF-C510」は、音楽を楽しむための機能を備えた完全ワイヤレスイヤホン。圧縮音源をCD音質相当まで補完するDSEEに加え、好みに合わせた音質調整にも対応する。本体はわずか4.6gと軽量で、外音取り込みやマルチポイントも搭載。音質だけでなく、普段の使い勝手にもこだわった一台だ。

①DSEEで音源を補完、6mmドライバー搭載

6mmのダイナミックドライバーを搭載。低音域から高音域までバランスの良い音質と、自然で明瞭なボーカルを特徴とする。圧縮された音源をCD音質相当まで補完するDSEEに対応し、自分の好みに合わせた音質調整も可能だ。

②外音取り込みとマルチポイントの両方に対応

外音取り込み機能や、複数の機器との接続に便利なマルチポイントに対応。初心者でも扱いやすい物理ボタンによる操作や音量調整が可能で、Bluetooth 5.3も備えている。

③本体4.6gの軽量設計で22時間再生

本体重量は4.6gで、ケースも31gという軽量小型設計。ケース込みで22時間の再生に対応し、急速充電機能も備える。IPX4相当の防滴性能を持ち、雨や汗を気にせず音楽を楽しめる。