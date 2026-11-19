Amazonセール情報大紹介！ 第2483回
DVDドライブにHDMI入力、リモコンまで!? FMVの23.8型一体型PCがタイムセール中
2026年11月19日 17時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】FMV 23.8型一体型PC「WF1-L1」をチェック！
FMVの23.8型一体型PC「WF1-L1」がAmazonでタイムセール対象。参考価格209,000円から5％オフの198,500円で販売中。
DVDドライブを搭載し、HDMIは入力にも出力にも対応。さらにリモコンまで付属する。なかなか個性的な装備の組み合わせだ。FMVの「WF1-L1」は、23.8型の液晶を備えた一体型デスクトップPC。Ryzen 7 250や16GBメモリを搭載し、日本製でメーカー保証も3年間。
①DVDドライブ搭載、HDMI入出力とリモコン
スーパーマルチDVDドライブを本体に搭載。HDMI端子は入力用と出力用をそれぞれ1基備える。付属品にはBluetooth方式の「Videoポータルリモコン」に加え、ワイヤレスキーボードとワイヤレスマウスも含まれる。
②8コアのRyzen 7、DDR5メモリ搭載
CPUはAMD Ryzen 7 250で、8コア16スレッド構成。動作周波数は3.3GHzだ。メモリはDDR5の16GBで、8GBを2枚使ったデュアルチャネル構成。ストレージは約512GBのSSDを採用する。
③23.8型フルHD液晶と充実の接続端子
23.8型の低反射スーパーファイン液晶はフルHD解像度。USB端子は左側にType-Cを1基、前面にType-Aを1基、背面にType-Aを2基装備。Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、有線LANにも対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 250
【メモリ】16GB DDR5（8GB×2）
【ストレージ】約512GB SSD
【ディスプレー】23.8型フルHD（1920×1080ドット）、低反射スーパーファイン液晶
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