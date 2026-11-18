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【Amazonで割引中】カシオ スマホ専用ラベルライター「ネームランドi-ma KL-AZ1-BK」をチェック！

カシオのスマホ専用ラベルライター「ネームランドi-ma KL-AZ1-BK」がAmazonで割引対象。参考価格5,980円から12％オフの5,280円で販売中。

カシオの「ネームランドi-ma」は、スマホで手軽にラベルを作れるラベルライターだ。専用アプリで文字や絵文字、デザインを選ぶと、自動的にレイアウトしてくれる。1,141種類の絵文字や56種類のフレームを使って、好みの仕上がりにできるのも魅力。ケーブルの識別や収納用品の整理はもちろん、ギフト用のラベル作りにも活躍する。

①スマホで文字入力、書体も選べるラベル作成

Bluetoothでスマホと接続し、専用アプリ「LABEL DESIGN MAKER 2」で作成。漢字11書体、かな11書体、英数字22書体に加え、スマホに搭載されたフォントも利用できる。iOS 16以降、Android 11以降に対応。

②絵文字だけじゃない！フレームとデザインも豊富

56種類のフレームに加え、20カテゴリー180種類のデザインフォーマットを用意。季節やイベントに合わせた20種類のシーンも選択できる。名前を登録すると、複数のデザインを自動作成する機能も搭載。

③テープ幅は5種類、乾電池にも対応する設計

テープ幅は3.5、6、9、12、18mmの5種類。18mm幅では最大印刷幅12mm、最大6行に対応。電源はACアダプターか単3形乾電池6本で、どちらも別売。カッターは手動式で、9mm幅のお試しテープが付属する。