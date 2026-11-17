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【Amazonで予約受付中】ソニー・インタラクティブエンタテインメント「PlayStation Portal プレーヤー ミッドナイト ブラック 日本語専用」をチェック！

ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation Portal プレーヤー ミッドナイト ブラック 日本語専用（CFIJ-18100）」がAmazonで予約受付中。価格は39,980円。発売予定日は12月10日。

PlayStation Portalを買うなら、好きなカラーを選びたい。今回のミッドナイト ブラックは日本語専用モデルで、Amazon限定の「PlayStation」ロゴステッカーが付属する。さらに、PlayStation Plusプレミアムの1か月無料特典も案内されている。同サービスに加入すれば、対象のPS5ゲームをダウンロードせずに楽しめる。

①対象PS5ゲームをクラウドで直接楽しめる

ゲームカタログやクラシックスカタログの対象PS5作品に加え、PlayStation Storeで入手した一部のダウンロード版PS5ゲームもストリーミング可能。『Marvel’s Spider-Man 2』や『Rise of the Ronin』などが対象となる。配信タイトルは時期や地域によって異なる。

②8インチのフルHD液晶で最大60fps表示

8インチの液晶ディスプレーは1080pのフルHD解像度で、最大60fpsの表示に対応。テレビを使わず、手元の画面でゲームを楽しめる。自宅でも外出先でもWi-Fiを通じて利用できる。通信速度は5Mbps以上必要で、15Mbpsが推奨されている。

③DualSenseの振動とトリガーを体験

対応するPS5ゲームでは、DualSenseのハプティックフィードバックとアダプティブトリガーを利用できる。ゲームに応じた振動やトリガーの反応を手元で体験できるのが特徴だ。なお、クラウドストリーミングの利用には、日本地域のPlayStationアカウントとPlayStation Plusプレミアムへの加入が必要となる。