Amazonセール情報大紹介！ 第2475回
黒のPlayStation Portal、待ってました！ Amazon限定ステッカー付きで3万9980円
2026年11月17日 18時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで予約受付中】ソニー・インタラクティブエンタテインメント「PlayStation Portal プレーヤー ミッドナイト ブラック 日本語専用」をチェック！
ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation Portal プレーヤー ミッドナイト ブラック 日本語専用（CFIJ-18100）」がAmazonで予約受付中。価格は39,980円。発売予定日は12月10日。
PlayStation Portalを買うなら、好きなカラーを選びたい。今回のミッドナイト ブラックは日本語専用モデルで、Amazon限定の「PlayStation」ロゴステッカーが付属する。さらに、PlayStation Plusプレミアムの1か月無料特典も案内されている。同サービスに加入すれば、対象のPS5ゲームをダウンロードせずに楽しめる。
①対象PS5ゲームをクラウドで直接楽しめる
ゲームカタログやクラシックスカタログの対象PS5作品に加え、PlayStation Storeで入手した一部のダウンロード版PS5ゲームもストリーミング可能。『Marvel’s Spider-Man 2』や『Rise of the Ronin』などが対象となる。配信タイトルは時期や地域によって異なる。
②8インチのフルHD液晶で最大60fps表示
8インチの液晶ディスプレーは1080pのフルHD解像度で、最大60fpsの表示に対応。テレビを使わず、手元の画面でゲームを楽しめる。自宅でも外出先でもWi-Fiを通じて利用できる。通信速度は5Mbps以上必要で、15Mbpsが推奨されている。
③DualSenseの振動とトリガーを体験
対応するPS5ゲームでは、DualSenseのハプティックフィードバックとアダプティブトリガーを利用できる。ゲームに応じた振動やトリガーの反応を手元で体験できるのが特徴だ。なお、クラウドストリーミングの利用には、日本地域のPlayStationアカウントとPlayStation Plusプレミアムへの加入が必要となる。
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