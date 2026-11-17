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【Amazonで割引中】マイクロソフト 2 in 1 PC「Surface Pro（第11世代）」をチェック！

マイクロソフトの2 in 1 PC「Surface Pro（第11世代）」がAmazonで割引対象。参考価格207,680円から23％オフの159,520円で販売中。

Surface Proが欲しいけれど、価格がネックだった。そんな人には、今回の第11世代モデルが気になるはず。Snapdragon X Plusと16GBメモリを搭載し、買い切り型のOfficeも選べる。13型のタッチ対応ディスプレーを備え、重さはわずか895g。これだけの機能を備えたSurface Proが、ぐっと身近な価格になった。

①買い切りOfficeも選べる充実の構成

Officeは、Microsoft 365 Personal（24か月版）と、買い切り型のOffice Home & Business 2024から選択可能。OSにはWindows 11 Homeを採用し、Snapdragon X Plusに加えて、AI処理用のNPU「Qualcomm Hexagon」も搭載。

②895gの薄型ボディーと最大14時間再生

本体サイズは幅287×奥行209×厚さ9.3mm、重量は895g。バッテリーはローカルビデオ再生で最大14時間に対応する。Surface Pro FlexキーボードやSurfaceスリムペン（第2エディション）にも対応。別途用意すれば、キーボード入力やペン操作も利用できる。

③13型高精細液晶は最大120Hzに対応

13型のPixelSense Flowは、2880×1920ドットの高解像度と最大120Hzのリフレッシュレートに対応。10点マルチタッチに加え、Dolby Vision IQや自動色・コントラスト調整機能を搭載する。画面にはGorilla Glass 5を採用している。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X Plus

【メモリ】16GB

【ストレージ】256GB SSD

【ディスプレー】13型PixelSense Flow LCD（2880×1920ドット、最大120Hz、タッチ対応）

【重量】895g

【バッテリー】最大14時間（ローカルビデオ再生）