Amazonセール情報大紹介！ 第2474回
テプラのあの余白、もったいなくない？ 1枚約10mm削減できる最上位モデルが40％オフ
2026年11月17日 17時50分更新
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【Amazonで割引中】キングジム ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900Pをチェック！
キングジムのラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900PがAmazonで割引対象。参考価格69,300円から40％オフの41,609円で販売中。
ラベルを何枚も作っていると、印刷されずに捨てるテープがもったいない。キングジムの「テプラ」PRO SR-R7900Pは、そんな無駄を減らせる最上位モデルだ。しかも、45m巻きのテープに対応し、最大印刷速度も従来機の約1.4倍。ラベルを大量に作るなら、テープの無駄を抑えながら、交換や印刷も効率よく進められる。
①1枚約10mmの余白削減で無駄を抑える
従来機「SR5900P」と比べ、ラベル1枚につき約10mmの余白を削減。枚数が増えるほど、削減できる余白の合計も大きくなる。ラベルを大量に作るときの小さな無駄を抑える仕組みだ。ただし、一部対応できないテープもある。
②50mm幅の広いラベルも高精細に印刷できる
幅50mmの広いテープに対応し、注意表記や多言語の案内など、大きな文字を使うラベルも作成できる。最大印字幅は47.9mm。300dpi・566dotの高精細大型ヘッドを搭載し、大きな文字もきれいに印刷できる。公共施設や製造現場の表示にも対応する。
③45m巻きテープと高速印刷で大量作成に対応
45m巻きのEXロングテープに対応し、交換の手間を減らせる。最大印刷速度は従来機「SR5900P」の約1.4倍。ハーフカット機能付きオートカッターは印刷面だけを切り、裏紙をはがしやすくする。摩耗したカッター刃は自分で交換できる。
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