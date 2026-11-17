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【Amazonで予約受付中】オーディオテクニカ 完全ワイヤレスイヤホン「ATH-TWX9MK3」をチェック！

オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン「ATH-TWX9MK3」がAmazonで予約受付中。価格は41,800円。発売予定日は11月20日。

ワイヤレスイヤホンでも、好きな曲の細かな音まで聴き逃したくない。そんなこだわりに応えるのが、オーディオテクニカの「ATH-TWX9MK3」だ。新開発ドライバーで音のにじみを抑え、ピアノや打楽器の輪郭までクリアに再現。高解像度の音声伝送にも対応し、ケーブルに縛られず、音楽をじっくり味わえる一台だ。

①新開発ドライバーと高解像度伝送で音を追求

新開発の「Pure Motion Driver Gen2」はベリリウムコーティングの振動板を採用。音のにじみを低減する。「LHDC-V5」では最大192kHz/24bitの音声情報を伝送でき、LDACにも対応する。

②装着状態を検知してノイキャンを自動調整

「フィット・アダプティブ」は装着状態をリアルタイムに検知し、フィルター特性を自動調整する。S/N比が向上したMEMSマイクでノイズを高精度に検出。耳の形や装着の深さ、左右の違いに合わせて安定した静寂空間をつくる。

③単体で最大15時間、ケース併用で45時間

イヤホン単体で最大15時間、ケース併用で最大45時間再生できる。いずれもノイズキャンセリングOFF時で、ON時は単体で最大11時間、ケース併用で最大33時間。Qi規格のワイヤレス充電にも対応する。