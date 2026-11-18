Amazonセール情報大紹介！ 第2481回
次のノートPC、メモリ16GBで本当にいい？ 32GB搭載のLenovoが約5万円引き
2026年11月18日 19時50分更新
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【Amazonで割引中】Lenovo ノートPC「IdeaPad Slim 5i Gen 11（83UF0003JP）」をチェック！
LenovoのノートPC「IdeaPad Slim 5i Gen 11（83UF0003JP）」がAmazonで割引対象。参考価格274,780円から18％オフの224,800円で販売中。
次に買うノートPCは、メモリ容量にも余裕を持たせたい。Lenovoの「IdeaPad Slim 5i Gen 11」は、32GBメモリを標準搭載し、Core 7 350プロセッサーを採用。15.3型の画面は120Hzのタッチ操作にも対応する。
①32GBメモリとCore 7 350を搭載
メモリには32GBのLPDDR5xを採用。CPUはインテルのCore 7 350で、6コア構成、最大動作周波数は4.8GHz。ストレージには512GBのPCIe NVMe M.2 SSDを搭載する。グラフィックスはCPU内蔵のインテル製で、OSにはWindows 11 Homeを採用している。
②15.3型のIPS液晶は120Hzタッチ対応
15.3型IPS液晶は1920×1200ドットのWUXGA解像度で、縦横比16：10。120Hzのリフレッシュレートと10点マルチタッチに対応する。非光沢仕様でLEDバックライトを採用し、表示色数は約1677万色となっている。
③USB-Cを2基搭載、赤外線カメラも装備
USB-C端子2基はいずれも最大10Gbpsのデータ転送、USB PD、DisplayPort出力に対応。USB-A端子2基、HDMI端子、microSDカードリーダーも搭載する。赤外線カメラとプライバシーシャッターを備え、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.4にも対応している。
製品スペック
【CPU】インテル Core 7 350（6コア、最大4.8GHz）
【メモリ】32GB LPDDR5x
【ストレージ】512GB PCIe NVMe M.2 SSD
【ディスプレー】15.3型 IPS液晶（1920×1200ドット、120Hz、10点マルチタッチ対応）
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