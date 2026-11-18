Amazonセール情報大紹介！ 第2480回
上から覗いて、クランクをカリカリ！ 昔のカメラ気分を楽しめるデジカメが9900円
2026年11月18日 18時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで予約受付中】キング クラシックスタイルデジタルカメラ「CLASSEL」をチェック！
キングのクラシックスタイルデジタルカメラ「CLASSEL」がAmazonで予約受付中。価格は9,900円。
キングの「CLASSEL」は、昔のカメラを思わせるデザインと操作感が魅力のデジカメだ。見た目だけでなく、撮影するときの構え方や手元の操作まで、クラシックな雰囲気を楽しめる。いつもの街歩きでも、ちょっと寄り道して写真を撮りたくなりそうな一台だ。
①2インチ画面を上から覗くクラシック撮影
2.0インチのIPSスクリーンを使ったウエストレベルファインダーを搭載。上から覗き込むスタイルで撮影できる。被写体の緊張を和らげ、自然な表情を引き出すことも期待できる。
②クランクを回して楽しむ4倍デジタルズーム
側面のクランクをカリカリと回す操作が、4倍デジタルズームと連動する。ズーム時にはメカニカルな操作感も楽しめる。本体は110×83.5（ハンドル含む）×65mm。重量は197gで、ネックストラップも付属する。
③ソニー製8MPセンサーと28mm広角撮影
ソニー製1/3.2インチ8MP CMOSセンサーと、35mm判換算28mm相当の広角レンズを採用。街歩きや日常のスナップ撮影にも対応する。モノクロ、セピア、ハイコントラストモノクロのフィルターを搭載し、写真の雰囲気も変えられる。
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