Amazonセール情報大紹介！ 第2479回
16型、最大22時間駆動、10万9800円。Snapdragon X搭載のASUS「Vivobook 16」がタイムセール
2026年11月18日 17時50分更新
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【Amazonタイムセール】ASUS 16型ノートPC「Vivobook 16 X1607QA-PU165W」をチェック！
ASUSの16型ノートPC「Vivobook 16 X1607QA-PU165W」がAmazonでタイムセール対象。過去価格117,600円から7％オフの109,800円で販売中。
ASUSの「Vivobook 16」は、16型の画面と長時間駆動を両立した一台だ。動画再生時でも約19.6時間のバッテリー駆動に対応し、対応するUSB Type-C充電器やモバイルバッテリーからの給電も可能。画面の広さだけでなく、電源まわりの使い勝手にもこだわったノートPCだ。
①16型の広い画面と長時間バッテリー駆動
16型液晶は1920×1200ドットで、縦方向に広い16:10の画面比率を採用。非光沢仕様だ。バッテリーはアイドル時約22.2時間、動画再生時約19.6時間駆動。充電量を80％に制限するバッテリーケアモードも備える。
②45TOPSのNPUで多彩なAI機能に対応
45TOPSのNPUを内蔵したCopilot+ PC。画像生成の「コクリエイター」、音声をリアルタイムで字幕表示する「ライブキャプション」、過去の作業を探せる「リコール」に対応。専用のCopilotキーも備える。
③USB4端子を2基搭載し顔認証にも対応
USB4対応のType-C端子を2基搭載し、データ転送、映像出力、給電に対応。Type-A端子2基とHDMIも装備。赤外線カメラはWindows Helloの顔認証に対応。カメラを覆うプライバシーシャッターも備える。
製品スペック
【CPU】Qualcomm Snapdragon X X1-26-100
【メモリ】16GB LPDDR5X-8448
【ストレージ】512GB SSD（PCIe 4.0 x4接続）
【ディスプレー】16型ワイドTFTカラー液晶、1920×1200ドット、16:10、非光沢
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【NPU】Qualcomm Hexagon NPU（45TOPS）
【バッテリー駆動時間】約22.2時間（アイドル時）、約19.6時間（動画再生時）
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