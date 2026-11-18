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【Amazonで予約受付中】瑞起 鉄道ゲーム用コントローラー「ズイキマスコンPRO」をチェック！

瑞起の鉄道ゲーム用コントローラー「ズイキマスコンPRO」がAmazonで予約受付中。価格は34,100円。

自宅で電車の運転士になりきるなら、操作するハンドルにもこだわりたい。「ズイキマスコンPRO」は、加速やブレーキだけでなく、ATS確認やEBリセットなどのボタンも搭載。さらに、対応ゲームで使える勾配起動ボタンも備える。レバーを動かすたびにノッチの音と感触が伝わり、手元を見ずに操作位置も分かる。ゲームの中だけでなく、手元でも運転士気分を味わえる一台だ。

①鍵でロック解除、逆転器ハンドルも新搭載

従来モデルにはなかったマスコンキーと逆転器ハンドル（レバーサーハンドル）を新搭載。鍵によるロック解除やマスコンとの連動機構を再現した。マスコンキーは1本付属。

②加速5段とブレーキ9段、操作はレバー1本

加速5段、ブレーキ9段（8段＋非常ブレーキ）、ニュートラルを備え、15段階のノッチ操作に対応。レバーを前方へ倒すとブレーキ、一番奥が非常ブレーキとなる。解除ボタンを押して手前へ引けば加速する。

③警笛ペダルにも対応、大型グリップを採用

警笛は専用ボタンで操作でき、別売りの警笛ペダルを接続すれば足元からも鳴らせる。従来モデルより大型化したグリップを採用。本体サイズは約幅370×奥行き180×高さ154mm、重量は約1600gとなっている。