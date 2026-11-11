1985年にリリースされたレースゲーム！

ハムスターは11月11日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ショットライダー』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ショットライダー』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年11月12日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『ショットライダー』は、1985年にセイブ開発から発売されたレースゲーム。バイクに乗った主人公を操作し、敵ライダーを体当たりでクラッシュさせながらゴールを目指そう。

ステージの途中には分岐点があり、ハイウェイや岩地、雪のコースなど、選択によってさまざまなルートを楽しめる。車や障害物にぶつかってクラッシュすると燃料が大幅に減ってしまうので注意が必要だ。

2026年11月12日の「アーケードアーカイバー」は『ショットライダー』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年11月12日は「ショットライダー特集」。

ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第631回 アーケードアーカイバー ショットライダースペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ショットライダー

アーケードアーカイブス2 ショットライダー

ジャンル：レースゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年11月12日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ショットライダー』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ショットライダー』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

©SEIBU KAIHATSU INC. / ©HAMSTER Corporation

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

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