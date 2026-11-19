Amazonセール情報大紹介！ 第2485回
16GBじゃ不安、32GBはちょっと大げさ？ 24GBメモリ搭載のLenovoノートが20万円切り
2026年11月19日 19時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Lenovo 16型ノートPC「IdeaPad Slim 5（83ND000NJP）」をチェック！
Lenovoの16型ノートPC「IdeaPad Slim 5（83ND000NJP）」がAmazonでセール対象。参考価格219,780円から9％オフの199,780円で販売中。
16GBでは少し心配だけど、32GBまでは必要ない。そんなメモリ選びの悩みに応えるのが、24GBを搭載したLenovoの「IdeaPad Slim 5」だ。SSDは1TB、ディスプレーは120Hz対応の16型2.8K有機EL。さらに、買い切り型のOffice Home & Business 2024も付属する。メモリだけでなく、画面や保存容量、Officeまでしっかりそろっている。
①24GBメモリと14コアCPUを標準搭載
メモリはDDR5-4800の24GBを標準搭載。CPUには14コア、最大4.9GHzのIntel Core Ultra 5 225Hを採用し、グラフィックスはIntel Arc 130Tを内蔵する。ストレージにはPCIe NVMe接続の1TB SSDを備える。
②16型2.8K有機ELは120Hzにも対応
ディスプレーは2880×1800ドットの16型有機ELで、画面比率は16：10。リフレッシュレートは120Hzに対応し、DisplayHDR True Black 1000をサポート。約10.74億色を表示できる。
③買い切りOfficeと充実した接続端子
Office Home & Business 2024の永続ライセンスが付属し、Microsoft 365 Basicは所定の手続きで1年目無料。Wi-Fi 7に対応し、HDMI端子やmicroSDカードリーダーも備える。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 5 225H（14コア、最大4.9GHz）
【メモリ】24GB DDR5-4800
【ストレージ】1TB SSD（PCIe NVMe）
【ディスプレー】16型2.8K有機EL（2880×1800ドット、120Hz）
【グラフィックス】Intel Arc 130T
【Office】Office Home & Business 2024（買い切り型）、Microsoft 365 Basic（1年目無料）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2484回
トピックスノイキャンはなくてもいい、でもソニーがいい！ DSEEやマルチポイント対応の「WF-C510」が8055円
-
第2483回
トピックスDVDドライブにHDMI入力、リモコンまで!? FMVの23.8型一体型PCがタイムセール中
-
第2482回
トピックス大人の電車ごっこは本気です。鍵も逆転器ハンドルも付いた「ズイキマスコンPRO」が3万4100円
-
第2481回
トピックス次のノートPC、メモリ16GBで本当にいい？ 32GB搭載のLenovoが約5万円引き
-
第2480回
トピックス上から覗いて、クランクをカリカリ！ 昔のカメラ気分を楽しめるデジカメが9900円
-
第2479回
トピックス16型、最大22時間駆動、10万9800円。Snapdragon X搭載のASUS「Vivobook 16」がタイムセール
-
第2478回
トピックスラベルに絵文字が1141種類も必要!? カシオのスマホ専用ラベルライターが5280円
-
第2477回
トピックス20万円超えのSurface Proが15万円台に！ メモリ16GBの第11世代モデルが23％オフ
-
第2476回
トピックス有線派も振り向く!? 最大192kHz/24bit対応、オーディオテクニカの新型フラッグシップ
-
第2475回
トピックス黒のPlayStation Portal、待ってました！ Amazon限定ステッカー付きで3万9980円
- この連載の一覧へ