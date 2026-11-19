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【Amazonで割引中】Lenovo 16型ノートPC「IdeaPad Slim 5（83ND000NJP）」をチェック！

Lenovoの16型ノートPC「IdeaPad Slim 5（83ND000NJP）」がAmazonでセール対象。参考価格219,780円から9％オフの199,780円で販売中。

16GBでは少し心配だけど、32GBまでは必要ない。そんなメモリ選びの悩みに応えるのが、24GBを搭載したLenovoの「IdeaPad Slim 5」だ。SSDは1TB、ディスプレーは120Hz対応の16型2.8K有機EL。さらに、買い切り型のOffice Home & Business 2024も付属する。メモリだけでなく、画面や保存容量、Officeまでしっかりそろっている。

①24GBメモリと14コアCPUを標準搭載

メモリはDDR5-4800の24GBを標準搭載。CPUには14コア、最大4.9GHzのIntel Core Ultra 5 225Hを採用し、グラフィックスはIntel Arc 130Tを内蔵する。ストレージにはPCIe NVMe接続の1TB SSDを備える。

②16型2.8K有機ELは120Hzにも対応

ディスプレーは2880×1800ドットの16型有機ELで、画面比率は16：10。リフレッシュレートは120Hzに対応し、DisplayHDR True Black 1000をサポート。約10.74億色を表示できる。

③買い切りOfficeと充実した接続端子

Office Home & Business 2024の永続ライセンスが付属し、Microsoft 365 Basicは所定の手続きで1年目無料。Wi-Fi 7に対応し、HDMI端子やmicroSDカードリーダーも備える。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 5 225H（14コア、最大4.9GHz）

【メモリ】24GB DDR5-4800

【ストレージ】1TB SSD（PCIe NVMe）

【ディスプレー】16型2.8K有機EL（2880×1800ドット、120Hz）

【グラフィックス】Intel Arc 130T

【Office】Office Home & Business 2024（買い切り型）、Microsoft 365 Basic（1年目無料）