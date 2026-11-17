Amazonセール情報大紹介！ 第2473回
ただの台なのに月2,000点以上売れる！ アイリスオーヤマのモニター台が1,518円
2026年11月17日 16時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】アイリスオーヤマ モニター台「MNS-590」をチェック！
アイリスオーヤマのモニター台「MNS-590」がAmazonで割引対象。参考価格2,020円から25％オフの1,518円で販売中。
パソコン作業が終わったら、キーボードをモニターの下にサッと収納。空いた場所で書類を広げたり、ノートを書いたりできる。アイリスオーヤマの「MNS-590」は、そんな使い方ができるモニター台だ。画面の位置も約8.6cm高くできる。机を買い替えずに、作業スペースを広げられるのが魅力だ。
①フルサイズのキーボードを収納できる幅59cm
幅約59cmの台の下には、フルサイズのキーボードを収納できる。マウスも一緒にしまえるため、使わないときは机の上を広く使える。背面には背板がなく、コードもまとめやすい。キーボードの置き場所を確保しながら、デスク周りの配線も整理できる構造だ。
②目線を約8.6cm上げる高さと耐荷重10kg
モニターを約8.6cm高い位置に置けるため、画面を見るときの目線を上げられる。モニターの位置を高くすることで、前かがみの姿勢を防ぐことにもつながる。耐荷重は約10kg。モニター以外にも、プリンターやテレビを載せる台として使える。
③ほこりがたまりにくい天板と脚部の保護
天板は凹凸のないフラットな形状で、ほこりがたまりにくく、掃除もしやすい。脚部には傷やサビに強いスチールを使用し、傷防止用のフェルトシートも付属する。奥行は25cm、重量は約1.88kg。シンプルな単色デザインで、収納ラックとしても使える。
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