KDDIが2002年に始動した、デザインやアートの視点から携帯電話やコミュニケーションの価値を追い求める「au Design project」。そのプロジェクトを象徴するモデルとして知られる「INFOBAR」だが、ここ最近はさまざまなコラボレーションアイテムが登場する一方で、携帯電話としてのINFOBARは2018年発売の「INFOBAR xv」が最後となっていた。

だが11月18日、KDDIはついにINFOBARの最新モデル「INFOBAR ZERO」を、12月25日に発売すると発表した。同日には記者発表会も実施され、令和初のINFOBARとなるINFOBAR ZEROの誕生の経緯などについて説明がなされた。

スマホ全盛の今、あえて「ダムフォン」を出す理由

KDDIのブランド・コミュニケーション本部 本部長の合澤智子氏によると、INFOBARシリーズは2001年のコンセプトモデル発表から25年にわたり、その時代ごとの価値観とデザイン、遊び心を提供してきたという。そこで2026年の現在、何を届けるべきかを考えた結果、「つながり方を選べること」に焦点を当てたとのこと。

多機能なスマートフォンが生活に深く入り込んでいる現在、あえてデジタルから距離を置いて自分の時間を取り戻す、アナログ回帰の動きも進んでいるという。実際、海外では機能をあえて音声通話やSMSに絞り、スマートフォンの通知やSNSから距離を置くことに重きを置いた「ダムフォン」と呼ばれる携帯電話も登場している。

そこでINFOBAR ZEROは、「いまau Design projectがダムフォンを作ったら？」というコンセプトで開発され、音声通話とSMSに特化した設計となっている。合澤氏は「SNSの通知から離れて、大切な人の声に集中できる1台に」と話し、INFOBARを知る世代だけでなく、INFOBARを知らない若い世代にも、ファッションアイテムとして、また新しいつながり方を選ぶ体験として手に取ってもらいたいとしている。

機能はシンプルでも、キーのデザインには強いこだわり

KDDIのブランドマネジメント部 エキスパートの砂原哲氏によると、INFOBAR ZEROは2003年発売の初代「INFOBAR」以来23年ぶりに、奥行きとつやのあるアクリルタイルキーを採用しているのが大きな特徴だという。だが、すでにフィーチャーフォンの開発に必要な部材などを製造できる企業は少なく、とりわけアクリルのキーと複数の色を組み合わせ、安定した色を再現するのは難しかったという。

しかも今回、INFOBAR ZEROの製造を担っているのはCP Speedという企業。KDDI向けにモバイルWi-Fiルーターなどで実績があるとはいえ、アクリルタイルキーの質感を再現できるかという点には、当初は不安もあったという。だが結果的には、CP Speedが「頑張ってくれた」と砂原氏は話し、直前まで色の調整を重ねながらも、満足できる仕上がりになったそうだ。

INFOBAR ZEROのカラーは、初代INFOBARから続く定番カラー「NISHIKIGOI」「ICHIMATSU」に加え、近年人気が高まっている動物「スナネコ」をモチーフにした新色「SUNANEKO」の3色展開となる。INFOBAR xvで好評だったSIMピンも同梱されるほか、充電台など複数のオプションも別売りで用意される。

一方でINFOBAR ZEROは、ダムフォンであることから、機能面ではあえて昨今人気の「平成レトロ」を意識した内容になっている。実際、カメラはあえて200万画素の、レトロ画質のものを採用しているという。

また、USB Type-C端子に有線イヤホンを接続して音楽も楽しめるが、データ通信はできないため、音楽ストリーミングには対応していない。8GBの本体ストレージにお気に入りの曲だけを転送して聴くという、やはりレトロなスタイルだ。

価格は3万2780円。au以外の回線でも使える？

INFOBAR ZEROの価格は3色とも3万2780円。機能をかなり絞っているぶん、スマートフォンの価格が高騰している昨今でも、比較的購入しやすい値段となっている。また、INFOBARシリーズとして初めて「au Flex Style」でSIMフリー端末として販売されるため、auやUQ mobileといった、KDDIの回線を契約していない人でも購入できる。

ちなみに、対応する4Gのバンドは1（2GHz帯）、2（主に北米向けの1.9GHz帯）、3（1.7GHz帯）、8（900MHz帯）、18/26（KDDIの800MHz帯）、19（ドコモの800MHz帯）、41（2.5GHz帯）。大手3社の主要なプラチナバンドに加え、楽天モバイルが主に使っている1.7GHz帯もカバーしていることから、周波数の面ではKDDI以外の回線でも利用できるものと考えられる。

ただし、楽天モバイルのプラチナバンド（700MHz帯、バンド28）には対応していない。また、音声通話はVoLTEで行なうため、実際にKDDI以外の回線で使えるかは、各社の動作確認の情報を待ちたい。

なお、auユーザーであれば、2つ目の電話番号を持てる「セカンドナンバー」に対応する。月額550円でINFOBAR ZERO用の電話番号を持って使い分けられるだけに、auユーザーにとって利便性が高いことは確かだ。

INFOBARのタイルキーに込めた深澤氏の思い

記者発表会ではさらに、INFOBARのデザインを一貫して手がけているプロダクトデザイナーの深澤直人氏が登壇し、INFOBARが生まれるまでのいきさつについて説明した。INFOBARが生まれた当時はフィーチャーフォンの全盛期で、2つ折りの端末が主流となりつつあったが、深澤氏は「ポケットからすっと取り出して、バータイプで人とつながれる、話せるものを考えた」という。

そこで深澤氏は、レゴを積み重ねたコンセプトモデルで「こんなケータイを作ろう」とKDDIにプレゼンテーションしたとのこと。これが強烈なインパクトを残し、INFOBARのプロジェクトが進められることとなり、その後大ブレイク。当時、携帯各社は契約数の伸びを競っていただけに、深澤氏は「INFOBARが出た瞬間にKDDIを使う人が増えた」ことが刺激的だったとも話している。

もう1つ、深澤氏はデザインの特徴であるタイルキーに対する思いについても説明。携帯電話を手にしたとき、ボタンを見ながら押すのではなく、指が配置を覚えている感覚が理想だと考え、キーをタイル状に並べて角を丸めた、特徴的な形状が生まれたという。

そして、指がボタンの場所を覚えることでキーを見る必要がなくなり、機能上の制約にとらわれずに色を自由に配置できるようになった。その結果として、NISHIKIGOIなどの象徴的なカラーが生まれるに至ったと深澤氏は話している。

KDDI松田社長も「胸熱」、INFOBARはまだ進化する

会場にはさらに、KDDIの代表取締役社長である松田浩路氏が急きょ登場。INFOBAR ZEROの発売に「私自身胸熱くなっている」と話す一方、開発はau Design projectのチームが水面下で1年をかけて進めていたことから、「開発は最近になって知った」と驚いた様子も見せていた。

だが松田氏は、そうした社員の自由な挑戦が「私の原点」だと話して評価するとともに、INFOBAR ZEROについて「まだまだこれがゴールではないと思う」とも話す。顧客の生活スタイルやデバイスのあり方が変化する中、実際に購入した人の声を聞いて「INFOBAR自体に磨きをかけ、進化していくものと確信している」と、今後のINFOBARにも強い期待を寄せているようだ。