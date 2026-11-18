大盛況の「ヤマハブース」で知った、音響技術の新たな傾向【Inter BEE 2026特集】
2026年11月18日 11時40分更新
ヤマハブース、「音を届ける技術」も展示
本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。
ヤマハのブースは、開場して間もない時間帯からかなりの賑わいを見せている。
最新ミキサー「DM5」「DM7」「PM3」などがずらりと並び、実際に機器を操作したり、ヘッドフォンで音を確かめたりできる。スピーカーの体験デモも行なわれており、プロ向けの音響機器をじっくり試せる展示となっていた。ゴジラ-0.0やNEXOとのコラボによるXキャンペーンも展開されている。
そんな中で個人的に気になったのが、音響機器の展示に交じって設けられていた「AVoIP（IPネットワークを介して、音声や映像を伝送する技術）」のコーナーだ。音響メーカーのブースで伝送技術を大きく取り上げているのは、なかなか興味深い。
担当者によれば、顧客が求めているのは音響機器そのものだけではなくなってきており、「音をどう届けるか」という部分まで含めた提案が必要になっている傾向にあるという。そこで他社とのコラボレーションも活用しながら、音響システム全体を提案しているそうだ。
いい音を作るだけでなく、その音を必要な場所へどう届けるか。ヤマハの展示からは、音響システムを取り巻く領域が広がっていることもうかがえた。
アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！
映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！
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